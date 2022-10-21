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銅鑼灣松本清香港 8,500呎旗艦店今天正式開幕，之前三間分店都人頭湧湧，「淡友」說： 「日本都開關了，旗艦店開得太遲吧！」。的確，我都同意由有消息到正式開第一間的時間相隔得太耐，如果是為了讓不能外遊的香港人購物的話，稍嫌慢了一點。

前幾天我到旗艦店預覽，可能我主要的活動範圍都在附近區域，所以又沒有那麼不看好。這麼優越的核心位置，開日本品牌一定比口罩店或不知名的品牌賞心悅目。這間旗艦店有兩層共8,500呎，平地入口，門外又有寬闊的行人道，在消費心理學來說已佔盡優勢，雖然有部分產品鄰近的log-on、Donki、ComoComo都有重覆，但肯定最就腳就是松本清。

一入門口的MATSUKIYO SELECT是當月焦點產品，店內分為多區，地方夠大的好處是可以分區，店中店又或是開設不同類型的活動區，比起其他分店的用途更靈活，就如小型百貨店一樣。

TOKYO Street 表東京區

主打 THE RETINOTIME、ARGELAN及SKIO等松本清獨家美容產品，日後會再有不同品牌進駐。

TOKYO Street 裏東京區

設有BANDAI專櫃，又可以玩PS5最新SD Gundam電子遊戲，朋友笑說這裏可以當作男友／老公存4放區

松本清自家品牌matsukiyo專區

我認為是最有賣點的一區，產品全部CP值高 ，如大大支洗面膏都只是$22、雞湯杯麵$8.8 、沐浴露$23.8／400ml，訂價經濟實惠，如果合心水的話，不失為「平替」消費的產品選擇。

沉浸式藝術數碼花園「NAKED FLOWERS FOR YOU BLOOMING GARDEN」

利用PHYTOTHERAPY植物療法的最新技術，打造「專屬於你」的繁花光影藝術體驗。每次$50，可獲贈HK$50現金劵（買滿HK$200 Kose化妝品可用一張）

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