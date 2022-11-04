Beauty

Get it Beauty！ - Michelle Yeung

加入最愛專欄　 收藏文章　

04/11/2022Photo: 由作者提供

用料奢華、獨特花香！心水精品香水推薦：帶你走進緻溫柔、神秘浪漫的夢幻世界

#香水 #Makeup Trends #美妝 #香調 #花香 #Parfumerie Trésor #Les Parfums de Rosine #Wind Flowers #玫瑰香水 #Editors Pick #LESNOB #CREED #Charles Wong #香港出品

　　今個星期試了幾款以花香為主調的精品香水，全部都喜歡，大家有興趣的話一定要親身去體驗一下！

 

CREED Heritage Collection - Wind Flowers 香水

HK$2,785／75ml

 

　　早幾年在Joyce Beauty已經有留意這個品牌，其中一支Love In White深得我心。

 

　　一別多年，原來今年一月，CREED已在海港城開了專門店，不過礙於疫情才沒舉行開幕儀式，今次適逢推出Wind Flowers 香水，才舉行小型發佈活動。

 

　　1760年創⽴的CREED是歐洲皇室貴族定制⾼級⾹⽔的家族品牌。1869年，CREED家族在倫敦和巴黎均設立工作室，為各國皇室與貴族定制高級香水和高訂服裝，並獲得英國皇家認證殊榮。

 

　　今年新推出的Wind Flowers 「曼舞風吟」，由品牌第6代傳人的首席調香師Olivier Creed花了5年時間精心研製而成。創作靈感源自翩翩起舞的舞蹈家，展現出舞動的輕柔細膩與優美姿態。

 

　　CREED Wind Flowers以印度茉莉香為前調，帶桃子果香的回甘，融合突尼斯橙花，印度小花茉莉、晚香玉原精和保加利亞百葉玫瑰釋放出強大的花香中調，基調是柔潤的印度檀香，縈繞奶油果仁糖的香氣，感覺細緻溫柔。

 

　　透明玻璃瓶身刻上三羽冠浮雕以及雅緻的銀色蝴蝶結，仿照卵石形態的香水瓶子，貼合手心線條易於掌握。

 

查詢：https://www.instagram.com/creedfragrances/?hl=en

 

下一頁：香港出品、法國製造L‘Appartement de Madame de Florian

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

To love and to be loved
More On Get it Beauty！
You May Also Like
#香水 #Makeup Trends #美妝 #香調 #花香 #Parfumerie Trésor #Les Parfums de Rosine #Wind Flowers #玫瑰香水 #Editors Pick #LESNOB #CREED #Charles Wong #香港出品
More on Beauty

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#DIVAart#Artinvest#Artcation#Clogs#Sex & Love#藝術品投資#personal trainer#Ben#Book#Trends
Beauty Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
銀行匯率
大國博弈
More
Share