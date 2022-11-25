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相信很多人都有面部刮痧板，我家隨手都找到三塊，有牛骨、陶瓷和水晶三款物料；坦白說，家中實在有不少按摩滾輪和美容儀，用刮痧板的機會不多，但有時頸梗或面腫時，最順手就是拿著它配合按摩油刮幾下。我知道拉筋對身體好，但我承認我懶惰，也沒有動力拉筋，因此早兩星期穿新鞋，問題便出現了，有可能是用錯力步行，大腿肌肉好像拉緊了，說不上痛但總是感覺「拉扯」，突然想不如試試用刮痧板刮「拉扯」位置，真的感覺鬆了。



最近有幾個朋友都出發去旅行，我溫馨提示她們要預先做多一點柔軟體操，如能夠每日一萬步就更好，因為三年沒外遊又少運動，耐力一定會減弱，突然舉起重物更有機會閃了腰；而結果真的如我所料，正在九洲旅遊的朋友說一天行了二萬步，第三天已覺得雙腳不屬於自己，我建議她去藥房買刮痧板，晚上回酒店沐浴後刮刮小腿舒緩疲勞，加上面部刮痧板輕身又不佔位，建議大家旅行時都帶一塊隨行。



不要以為刮痧是老派玩意，在YouTube搜尋「Guasha」可見到非常多外國人分享教學，亦有很多外國美容品牌推出或隨產品附送刮痧板。不過若說到用刮痧板用到極有說服力的代表，一定是日本「國民的美魔女」水谷雅子，現年54歲的她在42歲那年參加日本雜誌《美STORY》第一屆「國民的美魔女」奪冠，12年過後依然狀態大勇，輪廓緊實，皮膚光滑，日常穿搭優雅時尚，她在社交平台上分享凍齡美容心得，不同年齡層的女生也視她為學習對象。



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水谷雅子保持青春的護膚程序並不是人所共知的奢華護膚品，據她表示也不是醫學美容療程（但我覺得她有微調）。她的IG有不少面部刮痧的短片，在訪問中亦提到刮痧是保持肌膚緊緻的日常習慣，隨年紀增長不能避免新陳代謝減慢，臉上的代謝廢物難以排出，輪廓線消失，連眼睛、嘴邊肉明顯，加上肌膚的膠原蛋白流失，面部出現下垂與鬆弛。



她多年來也持之以恆實踐刮痧的習慣，以溫柔方式按摩面部，疏通淋巴排出廢物，並有拉提及變緊輪廓的效果。水谷雅子亦鼓勵女生可由每星期兩次開始，毋須花費太多的時間，一分鐘左右隨手一刮，即可消腫，面部線條也會變得明顯，臉色變得明亮也更易上妝。



洗面後將化妝水噴塗全面，然後塗抹美容油稍微按摩，面部刮痧的秘訣是由下往上、從內向外，由額頭開始，到眼部、兩邊臉頰，腮骨到頸部和鎖骨，注意手法要輕柔，確保面上有足夠美容油，避免過度拉扯，刮痧後隨即敷上面膜，護膚效果更佳。



面部刮痧板非常容易買到，但大家也可留意護膚品牌的GWP，不時都會贈送刮痧板或按摩器呢！



例如9月份開始於Kiehl’s門市購物滿指定金額，當中包括任何一件 #醫學維C淡斑精華 或 #醫學淡紋緊緻再生精華，即可獲得玉石按摩棒及刮痧組合。（送完即止）

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Whoo 津率享 紅山蔘刮痧按摩面膜 附送紅棗木刮痧板

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數月前登陸Harvey Nichols的Bloom Sixteen也有推出粉晶刮痧板

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Clean Beauty 品牌RareSkinFuel 除了粉晶刮痧板外，亦有東菱玉刮痧板。

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