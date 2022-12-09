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Strange Invisible Perfumes "Moon Garden”是我其中一瓶喜歡的香水，喜歡程度是要省著用、慢慢用，因為它已經絕版了。

這美國獨立香水牌子是朋友十多年前引入，在她堅道的精品店內發售，那時的運費很貴，每瓶賣$1,550至$1,950才賺那一點點，而且品牌是簡約包裝，沒記錯的話好像紙盒包裝都沒有，我問她為何要那麼高成本高風險都要入貨，「因為它們用自己種的Organic材料，香氣真的與眾不同啊，再也找不到這麼好的香水了！」十多年前Organic香水也真的很前衛，多得這位對品質那麼執著的朋友，讓我開了眼界，記得當時說不上熱賣（畢竟也是奢侈品），但也有不少識貨之人。

Strange Invisible 由植物調香師 Alexandra Bahaloutis 於2000年成立，不使用合成香料、香水調味劑或分離物，從 biodynamic、野生工藝和經認證的有機植物中，利用水蒸餾法提取 100% 天然植物香料，再配合100%有機葡萄汁酒精製作香水。

這瓶絕版Moon Garden是朋友結束業務時送給我的紀念品 ，它是一款甜美、層疊的夜間香氣，由茉莉、晚香玉和非洲樹脂製成，靈感來自維多利亞時代月光下的花園。記憶中現有Signature Collection的 L'INVISIBLE 、AQUARIAN ROSE、PRIMA BALLERINA 也是一試難忘，大家有機會見到的話不妨親自體驗一下。

查詢：https://www.facebook.com/siperfume

為何會提起天然無添加香水？因為上星期我認識了Maison Louis Marie（有說它是文青香水品牌），其出品100% 無添加及純素，不含有毒或對環境有害的成分如Parabens、Sulfates & Phthalates，不經動物測試。

Maison Louis Marie的整體香氣風格很純淨自然，休閒舒適，香氣的存在感不會很強烈，我會說它是令人不會抗拒的香調。

Maison Louis Marie的出現可說是橫跨兩世紀，1792年在法國的植物學者 Louis Marie Aubert du Petit Thouars因為被流放至馬達加斯加一帶的荒島，10年間持續研究並發現大量植物種類，在努力繪製素描與製作標本，為當代植物學做出傑出的貢獻，被視為法國植物學的先驅，當中種種知識也一直在家族中傳承下來。

從小在媽媽的溫室中體驗植物香氣並製作蠟燭的 Marie du Petit Thouars，經過了時尚編輯和攝影的經歷後，將個人美學、設計專業與家族植物學背景結合，正式創立Maison Louis Marie，以Clean Beauty為定位，由香氛蠟燭起家，延伸到香水、身體沐浴及擴香產品，簡約定位深受不少香民喜愛，木質調尤其受歡迎。

Maison Louis Marie 香氛系列共分為四個香調：木質調、花香調、清香調、溫暖辛香調，其中木質調的No.02 Le Long Fond 、No.04 Bois de Balincourt 和No.09 Vallee de Farney 廣受歡迎，而No.04 Bois de Balincourt 更是品牌最受歡迎的香調，每款產品都熱賣，Bois de Balincourt以Petit家族坐落於法國古老的神秘森林中的別墅命名，在森林裏有一條名為Lover's Lane 的小徑，在那漫步是他們家族世代傳承的活動。

香氣以雪松和檀香為基調，加上溫暖濃郁的肉桂、肉荳蔻，搭配岩蘭草調製而成，散發一股帶點森林濕氣卻柔和的神秘氣息，網路上有說它是親民版的Le Labo Santal 33，我認為香氣架構上有點相似，但No.4 沒有皮革的辛辣，溫柔的檀香有種令人誤以為是體香的錯覺。

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在洛杉磯製作的香氛蠟燭，主要材料為天然大豆蠟，240g使用時間約為60個小時，訂價$350 是不錯的送禮之選。而方便隨身攜帶的香氛油（$530／15ml）似乎比香水更受歡迎。配方結合紅花油、向日葵油、迷迭香油三種油脂，以滾珠方式塗抹使用。較高濃度的精油含量使香氣持久且更為低調。

查詢：https://www.facebook.com/1010HopeHK







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