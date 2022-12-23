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早前去旁聽朋友Ming Wong與Rachel Wine合辦的聖誕化妝班，除了因為想和她見面之外，其實也是出於對這品牌的好奇。

早於兩年前，Ming 已大讚Rachel Wine的遮瑕粉，「遮得好好又貼服，好過好多大家慣用的名牌遮瑕產品。」當時我不以為然，首先覺得包裝不吸引，甚至覺得像大型連鎖店的OEM產品，後來工作關係要網上銷售這個品牌，才發現價錢比想像中高，所以即使銷情不理想大家都似乎合理化這結果，「這牌子沒人認識又不便宜，難怪沒訂單。」後來和Ming 提起這事，「如果讓我示範交流，一定會賣到，很多顧客一試就喜歡，立即下單，而且回購率極高。」原來當時Ming已經有主講Rachel Wine的化妝班了。

最初我覺得Rachel Wine的名字有點古怪，又可能見到「Rachel Wine 瑞秋懷恩」，以為這是台灣品牌，日本製造之類，我承認沒有很在意這品牌，所以當日一見到負責品牌的同事（原來也是我的舊同事！）便立即問，點解品牌名字同酒有關？ 「Rachel Wine是Founder真名啊！她是在日本居住的外國人，產品是日本製造，其實日本都有相當知名度，台灣市場亦非常受歡迎，所以搜尋結果會出現很多中文名字的結果-瑞秋懷恩。」

說回Ming主講的聖誕化妝班，星期六早上10:30（$580 全數換購產品）這情況我最初還以為一定有空位，所以才笑說要去旁聽，想不到全院滿座，結果真的要坐側邊旁聽，當中部分參加者有暗瘡問題，有些是朋友推介，另外亦有些用家，見她們全部都用心上課。

Rachel Wine的底妝產品全部都是粉狀，和傳統化妝程序有小小分別，使用時就像灑胡椒粉般灑在調色盒或紙巾上，用化妝掃配合不同技巧上妝，Ming提供的使用貼士是： 「先為皮膚做好保濕滋潤程序，然後用紙巾輕印，肌膚表面愈「乾身」愈好，這品牌的礦物粉極度幼細，上妝後不會有粉感，也不會有乾紋，神奇之處是用粉狀產品但肌膚不會乾，而且非常貼服，偽素顏妝效適合日常妝容。」

三款底妝產品看似一樣，倒出來便看到有分別，瓶裝的是毛孔隱形礦物妝前粉，感覺粉體最輕最幼細，可集中用於鼻和鼻翼兩側毛孔比較粗糙的位置，然後全面用輕透礦物粉底，雖然透薄但遮瑕度不錯，最後如果像我一樣仍覺得眼部色素暗沈，則可在眼下位置掃上零瑕疵礦物遮瑕，粉體的色素密度最高，用這款粉妝遮瑕，最大分別是比遮瑕膏或遮瑕液更快完成，而且亦真的比我用開大讚的遮瑕液更貼服，有驚喜！

果然如Ming所說，有些產品一定要試過才會有意欲購買。

查詢：

rachelwinehk

ming_wong

我常說被疫情耽誤了香港市場發展的est，其Sister Brand Primavista 的底妝產品都有如此好口碑，作為尊貴系列的est用料更上乘，科技更先進，產品當然會更優秀（如早前介紹過的fine fiber底妝便是高科技底妝）。

如果你膚質偏乾，又比較喜歡簡便的化妝程序，全新光感煥顏粉餅 SPF21 PA++ $690 對你應該幾有吸引力，它同時兼備粉餅的輕薄度 及 粉底液的貼服度 ，一塗上肌膚便完美融合 ，塑造透薄、貼服、亮澤的自然妝感。

這款粉底以獨特低壓液態粉製法輕壓成軟心觸感，融合精華油與柔軟粉體，成就新一代「液態粉餅」，同時結合正反射光及散射光的光學原理，肌膚由內而外透射柔和光澤，塑造仿如自身光影般的立體光感，突顯面部輪廓，帶來小顏妝效。

亦由於粉餅對肌膚的緊貼度高，平滑凹凸、粗糙肌膚，因此可省略底霜步驟；在皮膚乾燥脫屑狀態下，亦可輕易上妝。換言之，基本護理後即時化妝亦可，縮短化妝時間。

查詢：

est.hk







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