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早前有幾位朋友都不約而同提及有掉髮量增加的情況，除了歸咎年齡增長，也有說可能是「中招」後遺，亦有估計是長期受壓或腎氣不足。大家都各自尋求方法改善問題，我介紹大家用IN洗髮水，朋友A分享服用一個月 Biotin有改善，朋友B則表示每晚按摩頭皮，掉髮情況有明顯改善。

Biotin（生物素）屬於水溶性維他命，又稱維他命H、輔酶R或B7，是一種人體不可或缺的物質，可幫助人體維持能量與胺基酸的正常代謝。Biotin能維持頭髮及指甲的健康，這種Supplement的訂價不高，在i herb可以找到很多價格相宜的選擇。

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去年3月分享過的 IN植物幹細胞洗護產品，對防掉髮及加速頭髮生長均有效果。

一向都知梳頭對頭髮好，但由於長時間曲髮，所以極少梳頭，後來因為一段時期有「鬼剃頭」，開始習慣洗髮前用梳梳走掉髮斷髮，清理頭皮角質後才洗頭，這個程序隔天一次，（我盡量隔日洗頭），每次都梳到不少掉髮。

朋友分享發現脫髮嚴重後，除了開始進食幫助育髮Supplement，每晚除了用木梳梳頭50下，更會進行至少五分鐘頭皮按摩，一個月過後，發現掉髮問題有改善。另一位朋友也表示，她最近也有用木梳按摩頭皮和後頸，發覺頸部繃緊都有改善。

先說木梳吧，為何要選擇木梳呢？梳頭的目的是按摩頭部及疏通經絡為主，選擇柔軟圓粗的梳針的木梳，用來按摩頭皮剛好，然後需要有柔軟的氣墊，可以在頭皮上做彈性的梳理和彈壓，當然，舒適的握柄也相當重要。而塑膠或金屬質料梳，有機會因梳頭時透過摩擦而產生靜電，亦有機會損害髮絲及刺激頭皮。

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Aveda 的氣墊梳的木柄很輕，氣墊和梳針也很柔軟，不會傷害到頭皮。使用的方式很多種，可以按壓按壓頭皮，亦可用畫圓的方式刺激頭皮穴位，甚至可敲打頭皮和肩膀達到放鬆跟按摩的效果。

還有一個隱藏用法，是我家貓兒發現的，某天我發現牠走去用Aveda梳子刷面，自此那木梳便成為貓專用的按摩梳（我再另購一把）。除了木梳刷，也可以入手一支方便攜帶的扁平木梳。

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梳頭過程中，對頭皮的摩擦與按壓，來促進血液循環，藉此增強細胞的營養及氧氣供給；讓身體有足夠的養分進行新陳代謝，自然就能達成輔助美容、美髮的功效。此外，適度的外界刺激，也能引起人體頭部神經的反射作用，誘發中樞神經的調節；進而達到鎮定安神、緩解焦慮、助睡眠等效果。

有些人的頭皮非常僵硬，也適合透過頭皮按摩，讓頭皮恢復彈性，當頭皮的血液循環良好，頭髮也會生長得更好，此外，原來頭皮按摩的提拉手法，能讓臉部更緊緻，所以頭皮按摩的好處真的不少。







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