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昨日看到日本一單新聞： 警方昨天逮捕兩位販賣盜版資生堂化妝品NARS的在日某國人。事緣日本警方去年開始嚴格取締在各大社群平台無證照卻上架販賣化妝品或藥品的人，因而破獲了許多盜版案件。

首先感到意外的是盜版（冒牌）化妝品原來有市場？百貨公司、專門店、美妝連鎖店或有信譽的網站都經常減價，總比跟某國人的個人賬號購買安全吧？用在面上的真的不要冒險。

其次留意的是上報的NARS Light Reflecting 原生光蜜粉，它是化妝師的化妝箱經常出現的產品之一，出名可隱藏細紋毛孔，令妝感透薄立體，在日本網站瀏覽一下，原來有不少coverage大讚好用，同時也是@cosme 人氣榜單長勝產品，難怪盜版有市場。

NARS Light Reflecting 原生光蜜粉在日本官方IG賬戶的出現率非常高，肯定是人氣熱賣！

白色的NARS Light Reflecting 原生光蜜粉，能貼合不同色調。適合所有膚色。質地輕盈和輕易混合，這配方能定妝一整日，塑造出輕盈潤澤的妝效。粉末中的聚光複合物（Light Reflecting Complex）完美折射光線，有效柔化臉上細紋瑕疵。糅合Photochromatic Technology自動感光科技，妝容可自動調節適應不同光源，令膚色與光線完美融合，不論真人或上鏡、任何角度和光線下，都能綻放自然光采！革新微細礦物粉末富含甘油、高效抗氧化的維他命E，有助抵抗肌膚變得乾燥，肌膚全日保持觸感舒爽。

查詢：Nars

https://www.facebook.com/NARSCosmeticsHongKong

除了NARS之外，其他品牌也有推出類似產品，我用過以下兩款效果也相當好。

專業化妝師都喜歡用HD系列，但可能形象太專業，反而推介給其他朋友則反應一般，我總覺得這系列產品值得有更高人氣。這盒無色蜜粉可說是入坑推介，即使用其他品牌的粉底都可使用，方便攜帶外出補妝，賦予霧面光感妝效，全日提供隱形絲絨保護膜般的定妝效果，配合Kabuki蜜粉掃使用，妝感更細緻透薄。

查詢Make Up Forever

https://www.facebook.com/hongkongmakeupforever

早前介紹過特別適合敏感肌、暗瘡肌酒糟肌的Rachel Wine礦物粉底系列，當中的毛孔隱形礦物妝前粉，CN01 是淡淡的裸色，但由於粉質極度輕盈幼滑，修飾毛孔和調節肌理的效果也非常好，效果和以上介紹的兩款產品異曲同功，所以再推介多一次！

在 Instagram 查看這則貼文 Rachel Wine HK（@rachelwinehk）分享的貼文

查詢：Rachel Wine

https://www.facebook.com/rachelwinehk

建議使用這類白色蜜粉定妝，最好是在較乾爽的妝後肌膚上，用大號化妝掃輕輕打圈，毛孔粗大的位置可重點再掃多一點。雖然蜜粉極度幼細且透明感高，但還是要注意不能「重手」，別忘記也要薄薄掃一層在頸部。







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