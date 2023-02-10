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昨天Facebook Memory出現多年前的照片，那時候，我都是曲髮，但額前是齊整的瀏海。我的額頭偏高且髮量算多，可以有厚厚的瀏海，最主要原因是髮型師朋友每個月都以超級友情價幫我修剪，所以這髮型持續了好幾年，直到他北上發展後，我改為low maintenance的髮型，那便可以幾個月才去一次髮型屋。

除非是超完美面型，否則all back真是隱善揚惡，不同形態的瀏海能幫助修飾面型，可是額前的髮絲總不受控，尤其是像我在家一定會戴Headband或束起頭髮的話，齊整瀏海的時候，我會外出前大約30分鐘用毛巾質料的Headband壓平髮根，回復Bob的形態（其實是戴帽的概念），但現在是中分長髮八字瀏海，外出時如不選擇戴帽，就必定要花幾分鐘處理一下額前的髮絲了。

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妙用金屬小髮夾＋暖風加熱

額前髮量較少或比較輕微的分岔，可以善用金屬質料髮夾，將髮夾夾在分岔處的髮根，調節髮絲的方向，用熱風從上到下吹3至5秒再稍微冷卻後除去髮夾，這方法除了可以讓分開的瀏海密合之外，在髮夾上噴少量定型噴霧也可以為分界的位置提升髮根的澎脹度，令髮絲看來更豐盈。

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想令分開的瀏海回復理想形態，用髮夾固定底層分開的髮流，再用風筒加熱，而面層的頭髮則要用梳子加熱風定型。

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如想令頭頂不會因為分界而太偏平，又或是想增加瀏海的層次感，可夾起髮根再用暖風加熱。

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較長的瀏海可使用交叉梳理調整髮流，如空氣瀏海的髮絲較長，容易分岔走樣，又或是變成死板的中分狀況。可以將兩束髮絲交叉固定，將髮夾夾在中央分叉處，加熱3至5秒後冷卻再拆夾子，就可以幫助髮絲回到正確位置。

圓梳逐層整理定型

髮根亂翹或頭頂髮絲下塌，就要花一點時間逐層處理，用梳子收起薄薄一層髮絲，帶起髮絲後在髮根的左方右方加熱，讓分開的髮流都自然的回到中間，然後再整理瀏海的方向和弧度。

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如果有較充裕的時間，可考慮將額前的髮根噴濕再整理，一邊用暖風吹乾髮根，一邊用手指將髮流撥鬆，然後用暖風機將所有的頭髮往左右輪流的吹乾，這樣能夠調整髮流的平均方向，接著再用圓梳或電熱棒造型。

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