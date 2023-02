Beauty Get it Beauty! - Michelle Yeung



加入最愛專欄 收藏文章 再談瑞典式護膚 L:A BRUKET:盤點全新面部護理系列的產品,感受天然帶來的自然美 為甚麼是再談?因為上次與 L:A BRUKET 創辦人Mats Johansson的小訪談原來已是2016年。記憶中,品牌之後幾年都沒有舉辦傳媒活動,加上近三年疫情市場也非常淡靜,但偶爾也會在一些餐廳的洗手間,或生活時尚精品店見到 L:A BRUKET的產品。 後來得知品牌在世界各地都有不錯發展,年前換了代理,台灣市場成績尤其卓越。去年11月在K11 Musea開設旗艦店,此外,品牌用了三年時間研究臉部護理系列,亦於上星期起在全球各地舉行發布活動。 香港發布活動在Rosewood Hotel Asaya Social House舉行,之前來過幾次,喜歡這裏仿如置身外國Resort的設計,相當配合品牌主題。 今次主角是面部護理系列七款產品,同時亦於客廳及水療房間陳列了蠟燭及身體護理產品。 首先是觀看L:A BRUKET創辦人Mats Johansson與Monica Kylén 的短片-簡介品牌理念和新產品。L:A BRUKET致力全方位照顧自然美及心靈健康,瓦倫貝里(Varberg)鎮上日常生活中的各種儀式,從海藻浴到冷水浸泡和桑拿,構成護膚哲學的L:A BRUKET基本元素,品牌主張「創新應源於天然,而非依賴化學」,所有產品皆不含矽靈、不含防腐劑、SLS界面活性劑等對人體、環境的有害成分,也反對動物實驗。 L:A BRUKET集合世界各地的科學家、植物學家、護膚專家、設計師和生態學家,成立了「肌膚生態系統研究」專案小組。 全新面部護理系列以瑞典的大海、沿岸、草地至森林深處的原生資源為智慧,加上生物創新技術研發而成。全系列使用99%天然成分,成分經COSMOS歐盟天然認證,以仿生學和生物創新技術,製造為肌膚提供持久的抵禦力的護膚品。 法國 L:A BRUKET 的Marketing & Communication Manager - Claire 來港主持發布會,首先是介紹系列的核心成份,亦即是大會Backdrop上的ALGICA®,它是一種來自矽藻殼,利用循環生產創造的多功能成份 ,矽藻是具有顯著生物特性的微藻,廣泛分佈於北歐水域,擁有吸收二氧化碳、淨化水質並能釋放營養物質的效果。 由生物技術研發出的多功能成分ALGICA®能為肌膚精準補水、防護以及吸收多餘皮脂,達到油水平衡的效果。 ALGICA®特別之處是取自專利授權的循環生產程序,並非直接從大自然中掠奪,可持續生產之餘 ,更可保護自然的生態多樣性。 其中278 海洋玫瑰緊緻噴霧、 280 紅海藻賦活緊緻眼霜 和281 星晨花面部防護乳液均加入了ALGICA®。 隨後是示範及試用環節,Claire 和美容師分別講解及示範產品用法,五個步驟包括潔面(卸妝及潔膚)、爽膚、眼霜、精華和潤膚(乳液或面霜),用法簡易,產品的質地細緻,幼滑且延展性高,香氣一如其他產品天然舒適,相信男女用家都會受落。 我認為卸妝油、潔面啫喱和噴霧容量大一點更理想,因為這些產品的消耗速度較快,當然若訂價不變就更稱心滿意啦(妄想)! 276 活膚潔面卸妝油 $285/60ml - 溫和卸除彩妝,沙棘果萃取蘊含極高 omega-7 能刺激表皮再生;減少乾燥與發紅,乾手乾面按摩,再以溫水乳化沖洗乾淨。 277 溫和潔面啫喱 $255/60ml - 具抗氧化功效的白樹皮,淨化毛孔及調節皮脂分泌,白樺糖供應長時間的滋潤效果,適合中性及油性肌膚。 278 海洋玫瑰緊緻噴霧 $445/60ml - ALGICA®矽藻活性元素結合高科技濃縮紅藻能撫平乾紋;有機玫瑰花水與海鹽則為肌膚增添緊緻與舒緩。 279 海藻水活保濕精華 $835/30ml - 抗氧化配方有效促進肌膚自然再生,使肌膚更緊緻、豐盈和水潤 ,同時防止衰老。適用於所有膚質,特別是缺乏彈性、光澤和膚色不均勻的肌膚。 280 紅海藻賦活緊緻眼霜 $595/15ml - 其絲絨般清爽的質地能放鬆雙眼,提亮眼周肌膚,有助減少黑眼圈、細紋和眼部浮腫。 281 星晨花面部防護乳液 $615/60ml - ALGICA®為強大的抗污染屏障、有效吸收多餘皮脂,並深層滋潤肌膚。結合星晨花與植物性透明質酸,幫助修復肌膚初老痕跡,乳液輕盈不油膩,能被肌膚迅速吸收。 282海紫菀再生修護面霜 $635/50ml - 獨特的瑞典天然成分,可深層滋養皮膚,減少皮膚發紅、皺紋和細紋,改善膚色的均勻度。 查詢:L:A BRUKET





Unwrap yourself a joyful Season!

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



財政預算案2023-24

大國博弈

More

Share













Copy Info

再談瑞典式護膚 L:A BRUKET:盤點全新面部護理系列的產品,感受天然帶來的自然美 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/getitbeauty/43501

Close