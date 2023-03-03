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偶然看到了舊報導，Victoria Beckham（VB）去年5月推出了白色眼線筆—— Instant Brightening Waterline Pencil，就像invisimatte 控油粉餅是Rihanna的手袋必備一樣，VB也表示她每個手袋都已放入一支。

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為了宣傳這款新產品，VB在IG拍了兩條短片，甚至放上素顏照片，稱這支產品為"Game Changer,Life Changer “，非常落力！（自己生意當然著緊吧！）

一支白色眼線筆到底有多神奇？熟悉日系妝容的女生應該知道如何用白色／銀白色眼線筆令眼妝更明亮。記得這化妝技巧和畫人像的技巧也一脈相承，Whats App問畫家朋友 Leon Lollipop，他傳來一張人像的眼睛並解說： 「你可以當係因為增加眼睛的立體感，因為畫畫的時候沒有那條白線，下眼睫毛就會貼住眼球，換言之，不能呈現眼皮的厚度。」

VB的Instant Brightening Waterline Pencil強調的功效除了即時令雙眼更大更明亮外，就是"Reduce Redness”，VB表示她用過很多款白色眼線，有些質地太Creamy，有些色調偏粉紅，總之就不合心水，而她這一款的賣點可以即使修飾降紅。

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她更是在自己IG上放上純素顏的照片，分享一段短片介紹，VB 表示她前晚喝了一整晚的紅酒，現在是剛起床，她說：「我現在根本沒有化妝！」但明顯看到有植睫毛和飄眉處理，不過皮膚狀態以外國人而言，真的是非常好，外國人甚型會應為她的素顏臉幾乎完美無瑕。

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VB表示自己酒醒過後用了自家護膚品：「我用了『很多很多很多』細胞再生能量精華，加上細胞再生啟動保濕霜，這兩個簡單的護膚品，讓我維持肌膚最基礎的需求，雖然我不是皮膚科醫生，但保證我現在的皮膚是最健康的狀態。」這張素顏照內的她唯一用了的化妝品就是 Instant Brightening Waterline Pencil。她說：「我把它畫下眼瞼內側，它可以消除眼睛出現的任何紅腫，（昨晚喝紅酒的後遺症）， 而且可讓我的眼睛更大更亮，神釆飛揚煥然一新。」

VB表示這支Instant Brightening Waterline Pencil 適用於所有膚色，有助降紅並持續一整天！

「一旦你試用了這眼線筆，你和我一樣，沒有它就永遠不會離開屋企。我每一個手袋都放了一支。即使不化妝，快速畫幾下也能為我的妝容增添精緻感。我喜歡它為悶熱的煙熏眼增添光彩。」

雖然未有機會試用實物，但單看相片和短片又沒有很驚喜的感覺，comment有用家表示上色唔持久，亦有用家表示早已用其他牌子的白色眼線筆很多年，對"Game Changer “有保留，當然亦有用家讚好產品。

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不過，說到底也是市場推銷方法，自己唔肉緊，唔努力突顯產品好處，又怎能說服消費者呢？如果想找同類型產品，@Cosme 或Log On等日系上架品牌都有專為臥蠶或點亮眼頭的化妝品。此外，你也可以嘗試用幼細化妝掃配合低飽和度的白色／銀白色眼影掃在眼頭或下眼線位置，以達至令眼睛更大的效果。







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