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Parfumerie Trésor 昨天在店內舉行Hair Mist推廣，其實每次朋友跟我說想試這店的香水，我都會推介他們先試價錢比較親民的Hair Mist。



近年，愈來愈多品牌推出髮香噴霧（Hair Mist／Hair Parfume），髮香噴霧通常都是無酒精或微酒精配方，同款香水的基調，加入護髮成分有助髮絲保濕潤澤。既能單獨使用，令香氣隨髮絲低調散發，亦可與同系列香水「疊香」，對「香民」來說，能加深香氣層次，對喜歡低調又或是對酒精敏感的用家來說則是淡香的選擇。



此外，髮香噴霧通常是香氛系列訂價最低的項目，雖然香氣較淡，大約只可留香3-4小時，但仍能保持香調的特色，作為入門單品也是好選擇。早前我便購入Nishane Tuberoza Hair Parfume，只需同款香水約1/3價錢，便有4小時近乎一樣的感官享受，真的超值。（香精的濃度和持久度高很多，但當時剛巧斷貨嘛！）



剛洗完頭、濕髮時最適合用髮香噴霧，因為此時毛鱗片打開，能讓香氣深入毛鱗片，讓香氣停在髮絲深處，令香氣更持久，亦可讓頭髮更快吹乾。



無論乾髮或濕髮使用，將噴霧瓶離頭髮約15—20公分，避開頭皮，均勻噴灑在頭髮上，或是將髮香噴霧噴在梳子上，再將香味梳上去，短髮女生則可用Fragrance Shower方法，由左肩越過頭到右肩噴灑。此外，如去吃火鍋燒烤，記得踏進餐廳前，先噴髮香噴霧，才能讓頭髮隔絕味道；若吃完才噴，火鍋燒烤味會連同香味一起鎖在髮絲，形成難聞的氣味。



查詢：Parfumerie Trésor



英國 OrmondeJayne的經典香氣 Ambre Royal和 Damask，其髪香噴霧均含有可修復和強化受損頭髮，並撫平毛細胞的維生素原 B5 和角蛋白 ，能令頭髮變得柔軟順滑、輕盈、充滿光澤和豐盈度。



意大利Casamorati的香氣能喚醒所有感官。 DamaBianca的夢幻香調、BouquetIdeale的浪漫氣息和 Lira的甜美味道絕對能令身上彌漫著叫人迷醉的香氣，有用家表示用後髮絲更顯光澤。



NISHANE Hair Perfume獨特的配方結合了泛醇和絲綢提取物，滋潤頭髮的同時還可增加頭髮的光澤和柔軟度， 可與品牌最受歡迎Hundred Silent Ways、Tuberoza和WuLong Cha香氣配成一套。



Chanel早前亦宣佈由Whitney Peak擔任Coco Mademoiselle系列香水最新代言人，年僅二十歲的她由最初擔任美國品牌大使，繼而成為CHANEL 22手袋廣告靈感繆思，而今擔任 Coco Mademoiselle 系列香水最新代言人，新產品正是Coco Mademoiselle Hair Parfume髮香噴霧（$485／35ml) ，讓髮絲散發一股清新橙香與感性鮮明的廣藿香合奏交織香氣。



購買按此處。



這款去年推出的Hair Perfume也是我的心水推介，Luna混合著苦橙、茉莉、溫柔玫瑰和冷杉氣息，並富含摩洛哥堅果油和維生素 E， 可修復受損髮絲，令秀髮維持飄逸柔順。











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