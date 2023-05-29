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Get it Beauty！ - Michelle Yeung

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29/05/2023

蔬果不只拿來吃！Buly 「The French Gardens」系列：甜菜頭、青瓜、紅醋栗的香調組合，竟是意想不到的香氣？

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　　上次來 Officine Universelle Buly 旗艦店採訪，原來已是2021年10月8日，當日正是宣佈LVMH集團全面收購Buly的日子。

 

 
 
 
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　　上星期收到品牌創辦人Victoire de Taillac 的邀請，預覽「The French Gardens」香氛系列，看看相簿，上回與她見面已是四年前了。

 

　　「The French Gardens」的香調主軸不是花果，而是香草蔬果，包括青瓜、紅薯、胡蘿蔔和番茄，怎麼聽起來像Salad？

 

 

　　這系列的故事非常有趣，2019年某天，另一位品牌創辦人Ramdane Touhami 在古董商那裏發現一批來自19 世紀一所瑞士植物學學校種子，這些種子以小紙盒盛載，Ramdane嘗試將種子放入泥土期待奇蹟，可是奇蹟並沒有發生。

 

 

　　在農業家族長大的他提出一個有趣的念頭，「如果我讓它們復活，從這些農作物汲取靈感調香，會是怎樣的香氣呢？」他想創造一系列能顛覆大家對蔬菜、香草、瓜果印象的香氛，由妻子 Victoire de Taillac 領導調香師團隊，以世界各地最優質的蔬菜果實為材料，創造了「The French Gardens」。

 

Andes Verbena And Ulu Basil 安第斯馬鞭草與黑海羅勒

Indian Cucumber And  Syrian Mint 印度青瓜與敍利亞薄荷

Oriental Watercress And Sardinian Parsley 東方水田芹與撒丁尼亞莞芫茜

Scandinavian Redcurrent And Peruvian Tomato 北歐紅醋栗與秘魯蕃茄

Iraqi Beetroot And Egyptian Rhubarb 伊拉克甜菜頭與埃及大黃

Afghan Carrot And Caribbean Sweet Potato 阿富汗胡蘿蔔與加勒比紅薯

 

　　市場上都有以香草為主題的香氛，但若說香調組合，這系列算得上既大膽又新奇，每一款蔬果都源於世界的不同角落，尤其是《北歐紅醋栗與秘魯蕃茄》和《阿富汗胡蘿蔔與加勒比紅薯》，這些食物變成了香氛，將嗅覺連繫味覺記憶，既熟悉又陌生的感覺，的確是顛覆了對蔬果的感覺和印象。

 

　　我的心水的是《伊拉克甜菜頭與埃及大黃》，兩款蔬果我很少食，但這組合的濃厚香調是意想不到的清爽甜美。Victoire 表示香港VIP大部份都喜歡《東方水田芹與撒丁尼亞莞芫茜》，清新氣息充滿活力的木質香調，受歡迎是我意料之內，也是我的第二心水之選。

 

　　特別一提的是Officine Universelle Buly獨有以水為基底的香氛 ── 三倍水（Eau Triple），不含酒精，也不會殘留，可以放心直接噴灑在皮膚、頭髮，甚至衣物和床單，對這系列香氛有興趣的朋友，值得去親自體驗一下。香港是「The French Garden」巴黎總店以外的第一個登場的城市，現已在旗艦店率先預售，6月1日正式推出六款香氛Box Set，6月15日推出75ml 香氛（$1700） ，7月則推出身體護理產品。

 

題外話：小紅書效應

 

　　雖然活動是閉門進行，但中途仍有不少遊客「破門而入」，可見這店已是旅遊熱點，亦因為小紅書博主推介，開關後有大批遊客購買產品，如潤唇膏和香氛皂都一度搶購一空，捱過三年防疫，總算苦盡甘來，但如此有特色的店舖，當然也會成為打卡勝地。「不少遊客入來直達打卡位置，連眼神都沒帶交流就離開了。」店長表示：「我們人手不多，而且要跟客人講解產品，提供貼心的服務的確需要時間和寧靜的空間。」為了不打擾顧客購物體驗，現時如果太繁忙會作出適度調整。

 

　　根據店方觀察，除了香氛和香氛皂之外，小紅書效應的熱賣產品還有以下幾款：

 

 

　　Baume des Muses標榜純素成份的潤唇膏，蘊含乳木果油、蓖麻籽油和芝麻油的滋潤，長方型小鏡盒、可個人化的燙金字體飾面，再配上絨袋，小巧別緻。

 

　　Pommade Concrete手足霜： 藍手霜蘊含足本份量的乳木果油和蜂蠟，軟化修護。紅手霜蘊含淡淡的尤加利葉和甜橙，具抗菌淨化功效。

 

 

　　Lait Virginal香氛美體乳液，七款來自水基底香氛的人氣香味，給身體披上軟滑如絲絨的滋潤香紗。

 

 

　　Huile Antique是質地乾爽的香氛身體護膚油，將杏核油、芝麻油和椰子油三款天然植物油結合，備有六款香氣選擇。

 

 

 

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