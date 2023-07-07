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因工作關係早前開始研究小紅書，聽起來或許有點老生常談，但用家夠多夠活躍，多名人參與，且用戶願意認真做內容（但不代表內容有營養）的平台，要將話題再度「炒起」真的非常容易。

例如早在 2018年在IG已流行過一陣子的Hashtag #MSBB （My Skin But Better），早前在小紅書再度「火」起來，主要原因是演繹 #MSBB 底妝法的著名化妝師 Wayne Goss 二月在小紅書上載了 #MSBB 教學短片，五月再上載#MSBB夏日版，不少博主都親自示範短片回應，十分熱鬧。

#MSBB （My Skin But Better）可以解作恍如母胎美肌的底妝，我的理解是裸妝的各種變化，沒有厚重感的自然妝容。Wayne Goss私房MSBB底妝法的核心是將適量粉底液與護膚品混合，然後通過雙手按壓的手法將粉底「按」入肌膚，用靈活的手指將粉底仔細塗抹面上的微細部位，需要遮瑕的部位再用手指按壓粉底液，用這個方法上妝時要用手指不停地按壓拍打，直到粉底和肌膚完全融合。

此外，亦可將胭脂混合粉底，再用指尖點壓在臉頰上、鼻樑和下巴等可能出現自然紅潤的地方印上，這樣看起來會更有氣色。最後在易出油的位置掃上蜜粉便完成「MSBB」底妝。

Wayne Goss 表示很多化妝師也不知道，我認為這說法或許是「流量密碼」的包裝吧，過去訪問過很多外國化妝師都有分享過粉底混合護膚品使用的方法，而十多年前Sofina Albalnc粉底的教學已是用手指打圈塗抹粉底，令底妝更貼薄更有光澤。很多化妝師都同意，靈巧的雙手是最好的上妝工具，尤其是自己化妝的時候。

想塑造自然裸妝效果，從來都是Less is More，同樣重要的是選對產品，看小紅書博主的分享，有的很成功，有的說很「雷」（大概是搵笨的意思），其實與他們選用的產品和用量有關。

我還是喜歡每樣產品逐層塗上，用手按壓上妝的方法的確不錯，選對產品，針對不同位置控制用量逐少塗上，肯定一樣可達到#MSBB 效果。

「將護膚品混合粉底」- 這步驟我會選擇色素飽和度低，或是水分或精華含量較高的粉底，或者直接用質地幼滑的Tint Moisturizer。以下三款不是新產品，甚至不是品牌焦點產品，但卻是我認為MSBB的好妝物。

Giorgio Armani Maestro Fusion Makeup SPF 15 $630

這款滴管狀的粉底在宣傳層面上可說入冷宮已久，但說到夠薄夠貼，我還是會想起這產品。極緻細滑的質感，塗抹時瞬即糅合肌膚，配方不含水份及粉末，不會引起暗瘡粉刺，配合5種逐漸揮發的持釋油份及智能色素科技，能揉合、修正肌膚瑕疵，同時保持透薄。

Make Up For Ever Watertone Foundation $350

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這款粉底也不是品牌重點宣傳的單品，水漾質感加上高透氣度高，獨特配方由94%天然成份組成，78%為水性成份，使用感舒適無重且零粉感，妝感清新光澤，適合皮膚狀態不錯的時候使用。

Sofina Primavista Multi Cover Primer 5合1完美遮蓋底霜 $240

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幾個月前介紹過的底霜， 有隱藏毛孔、柔化瑕疵和調節膚色的效果，用手指塗抹，在有需要的位置塗上遮瑕膏後，最後在T-Zone再掃一層碎粉便可。











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