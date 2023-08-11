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早前日本某縣旅遊局專員團隊訪港，朋友負責招待，她問我香港有甚麼品牌的護膚品，日本專員想買些做手信。我當時覆的第一句是「Really？」日本是美容大國啊！為什麼要買香港護膚品？朋友笑說專員是認真的！於是我推介幾個Made In Hong Kong的優質品牌給他。

大概，遊客在外地旅遊的時候，總會想帶一些當地產物回家。又或者，當大家去海外探朋友的時候，也可以帶些香港產品做伴手禮。

過去幾年，我和很多朋友一樣都有學習不同類型手作，打發時間、怡情養性，甚至發展為第二事業，不難發現市面上多了很多手工蠟燭，天然護膚產品，質素雖有參差，但據知有些優質獨立品牌已及展得不俗，得到很多用家回購支持。

RAZE

過去三年有很多人開始注重家居佈置，又或者在外要戴口罩，所以更注重在家的氛圍。上星期參觀RAZE全新形象專門店（沒錯，就是口罩品牌RAZE）。 RAZE的本業是研發和生產口罩及潔淨系列，而新發展項目是全新家居香氛系列，當然比口罩更值得作為香港手信。

本人打從心底希望所有口罩專門店從此成為歷史，喜見RAZE發展其他業務大變身，中環專門店有點像在首爾的獨立香氛品牌專門店，舊樓活化的確別有一番吸引力。店舖空間以灰調柔和的背景以及規則的線條營造出和諧的視覺，加上植物擺設，呼應品牌提倡的天然美學。

品牌特別與260年歷史的法國香油製造商合作，設計三種品牌專屬香氣，分別以草、木、果為主題。

產品分為家居香氛、家庭用品及天然護膚品，包括香氛蠟燭、室內擴香、香氛噴霧和潔手液。100%純素配方，所有原材料均不含動物成分、副產品及CMR等有害物質，達到IFRA世界級標準的安全要求。

重點產品包括手工製造的香氛蠟燭，選用100%天然椰子蠟和大豆蠟以及棉芯，提供更潔淨的燃燒效果。而室內擴香則選用日本製可生物降解基底，天然棉製擴香枝比傳統竹支或木支更有效持續擴香。護膚潔手液選用天然金盞花及海藻萃取物，使用後不乾燥緊繃，適合各種肌膚，還有三款香味的護手霜即將上市。

查詢：RAZE

Flowerhood

另一個我覺得質素相當好的本地獨立香氛品牌 Flowerhood ，是前月刊時裝總監Genie Yam兩年前創辦的品牌。

Genie 開業前研修調香課程，經過反覆試驗，為Flowerhood設計五種香調，包括佛手柑、玫瑰、無花果、小蒼蘭和荔枝，除了香氛蠟燭外，更有擴香劑、香噴霧、酒精搓手液和旅行裝小蠟燭等等。產品選用來自美國天然的大豆燭和椰子油蠟，不添加防腐劑和不含動物測試，香薰符合International Fragrance Association安全標準。

Genie為Flowerhood產品開通網上銷售及實體銷售點（包括Ritz-Carlton Spa），更有為其他品牌製作香薰禮品，開辦香氛蠟燭製作班和調香工作坊等等。

查詢：Flowerhood







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