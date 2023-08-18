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昨日參觀LUSH K11 art mall 新店，除了有Shop Tour之外，品牌更安排綠領行動主講「垃圾徵費知多啲 」，分享明年4月本港垃圾徵費詳情。

垃圾徵費與美容護膚有什麼關係？簡單而言，當大家將用完的個人生活用品的塑膠、紙張及鐵罐分類回收，便能減少需要付出的相關費用，小數怕長計，習慣分類回收絕對是好習慣。

美妝時尚界的環保回收主題，從來不是流量密碼，在碎片化的媒體中更不易廣傳，所以我認為更值得在這空間和大家分享，尤其是獎勵計劃，當然比懲罰計劃更得大家歡心。

LUSH 重塑綠色護膚習慣

LUSH 發起「重塑綠色護膚習慣」活動，協助保護與復育重要棲息地、提高生物多樣性並推廣有意識的消費行為，讓消費者的購買的環保化妝護膚品不只保養皮膚，更能保護自然生態。

Bring it Back 產品包裝回收計劃 ── 顧客可以攜同已潔淨的 Lush 產品包裝到任何 Lush ⾨市回收，可於選購正價產品時憑每件獲得港幣 5元回收獎勵。顧客亦可以選擇原有計劃 ── 以5個合資格的產品包裝換取新鮮面膜⼀件。

再造紙做的紙盒可以回收或再用，禮盒中的填充物（Eco Flo）則為植物原料，保護產品免受損，亦可循環利用︰作包裹的填充物、手工創作，亦可以溫水將之水溶，或者用作有機農場的堆肥。

Davines 「成為海洋守護者」和「成為森林守護者」

共益企業 B Corp 和永續發展的專業美髮品牌Davines 一向重視推廣自然和社會生態系統的永續發展和再生。

Davines 最近推出兩項活動 - 「成為海洋守護者」和「成為森林守護者」，通過團結國際間的愛心人士， 繼續擴大品牌的積極影響，為海洋和森林帶來改變。

所有 Davines 產品均獲得塑膠銀行的 Plastic Net Zero 認證，由即日起至8月31日，在 Davines 髮廊購買任何兩件 SU/ 艷陽系列產品，將獲贈「The Ocean Keeper in Me（我心中的海洋守護者）」環保袋乙個，品牌亦會代表顧客捐款予 Plastic Bank 塑膠銀行，以支持塑膠回收的工作，其目標是阻止海洋塑膠垃圾，同時幫助改善收集塑膠垃圾的工人的生活。 收集到的材料將作為 Social Plastic® 重新引入全球供應鏈。

「成為森林守護者」則是一項永續發展運動，旨在於世界各地宣揚重新造林的重要性，並通過與當地非政府組織和林業部門合作，在地方層面採取具體行動。





