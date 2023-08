Beauty Get it Beauty! - Michelle Yeung



加入最愛專欄 收藏文章 美妝界也談環保!4大品牌回收獎勵計劃,由回收空瓶開始,培養可持續護膚習慣! 昨日參觀LUSH K11 art mall 新店,除了有Shop Tour之外,品牌更安排綠領行動主講「垃圾徵費知多啲 」,分享明年4月本港垃圾徵費詳情。 垃圾徵費與美容護膚有什麼關係?簡單而言,當大家將用完的個人生活用品的塑膠、紙張及鐵罐分類回收,便能減少需要付出的相關費用,小數怕長計,習慣分類回收絕對是好習慣。 美妝時尚界的環保回收主題,從來不是流量密碼,在碎片化的媒體中更不易廣傳,所以我認為更值得在這空間和大家分享,尤其是獎勵計劃,當然比懲罰計劃更得大家歡心。 LUSH 重塑綠色護膚習慣 LUSH 發起「重塑綠色護膚習慣」活動,協助保護與復育重要棲息地、提高生物多樣性並推廣有意識的消費行為,讓消費者的購買的環保化妝護膚品不只保養皮膚,更能保護自然生態。 Bring it Back 產品包裝回收計劃 ── 顧客可以攜同已潔淨的 Lush 產品包裝到任何 Lush ⾨市回收,可於選購正價產品時憑每件獲得港幣 5元回收獎勵。顧客亦可以選擇原有計劃 ── 以5個合資格的產品包裝換取新鮮面膜⼀件。 再造紙做的紙盒可以回收或再用,禮盒中的填充物(Eco Flo)則為植物原料,保護產品免受損,亦可循環利用︰作包裹的填充物、手工創作,亦可以溫水將之水溶,或者用作有機農場的堆肥。 Davines 「成為海洋守護者」和「成為森林守護者」 共益企業 B Corp 和永續發展的專業美髮品牌Davines 一向重視推廣自然和社會生態系統的永續發展和再生。 Davines 最近推出兩項活動 - 「成為海洋守護者」和「成為森林守護者」,通過團結國際間的愛心人士, 繼續擴大品牌的積極影響,為海洋和森林帶來改變。 所有 Davines 產品均獲得塑膠銀行的 Plastic Net Zero 認證,由即日起至8月31日,在 Davines 髮廊購買任何兩件 SU/ 艷陽系列產品,將獲贈「The Ocean Keeper in Me(我心中的海洋守護者)」環保袋乙個,品牌亦會代表顧客捐款予 Plastic Bank 塑膠銀行,以支持塑膠回收的工作,其目標是阻止海洋塑膠垃圾,同時幫助改善收集塑膠垃圾的工人的生活。 收集到的材料將作為 Social Plastic® 重新引入全球供應鏈。 「成為森林守護者」則是一項永續發展運動,旨在於世界各地宣揚重新造林的重要性,並通過與當地非政府組織和林業部門合作,在地方層面採取具體行動。



1

2

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

貨幣攻略

More

Share













Copy Info

美妝界也談環保!4大品牌回收獎勵計劃,由回收空瓶開始,培養可持續護膚習慣! http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/getitbeauty/44201

Close