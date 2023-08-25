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想不到兩個我喜歡的日本美妝品牌，第三季都推出氣墊粉底。等到今時今日才推出，當然有獨特點子。

Primavista Cushion Roller for Day Treatment Balm Foundation

見到Primavista Cushion Roller for Day Treatment Balm Foundation，即時聯想以前有人笑說女生化妝是「批盪」，這個Roller就像髹油的油轆一樣。

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Cushion Roller就像Mochi般Q彈柔軟，可說是美妝蛋的變奏，而這粉底的賣點不止是玩味的上妝工具，粉底是花王集團獨創的「霜狀果凍配方」，Q彈觸感的凝膠塗在肌膚上會變成一層光膜，能與肌膚緊密貼合，將肌膚紋理撫平，帶有光澤卻又有完美的遮瑕力，令底妝看來非常平滑均勻，且不易脫妝，達至一整天保濕又光潤的柔嫩妝感。

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Cushion Roller小巧迷你，鼻翼或唇邊等刁鑽部位都可以貼服上妝，通通都會幫你滑到！將粉底平整均勻地塗上肌膚，就像塗抹油漆一樣，快速滾動幾下就完成底妝，看完示範短片好想試用呢！日本九月上市，香港則暫時未有消息。

查詢：Sofina

Paul & Joe Beaute Veil Fluid Makeup糖瓷絲潤精華氣墊 SPF25 PA++

Paul & Joe Beaute 亦將於9月推出Veil Fluid Makeup 糖瓷絲潤精華氣墊 SPF25 PA++，以經典西洋菊圖騰雕刻結合磨砂金色的圍邊，優雅別緻。

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這款氣墊結合化妝底霜、粉底和修護精華，方便快速上妝！獨家Secret of Gel 霧紗水凝膠，純淨透明的質地但具有磨砂玻璃般的柔焦效果，運用自然柔焦的遮瑕效果柔化肌膚瑕疵。

當然少不了獨家閃金配方，結合不同色調和閃爍的香檳金色珍珠，能修飾肌膚暗沉、膚色不均勻與毛孔問題，同時帶來自然水潤的光澤感，球形粉末則可折射光線修飾肌膚紋理，同時維持原生肌底的透膚感，呈現高級絲綢光感的完美裸妝。

氣墊以90%精華液為基底，結合三重透明質酸、保濕精華、保濕柔膚油和親膚油脂成分，並均勻分佈於Secret of Gel霧紗水凝膠的網狀結構中，上妝時緊貼肌膚表層，將護膚成分牢牢鎖住，長時間持續保濕。另有「歐洲越橘葉萃取」、「金盞花萃取」及多重植物保濕精華，能修護肌膚，整天維持妝容清新明亮，對於注重護膚的女生來說是一大賣點呢！

查詢：Paul & Joe Beaute







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