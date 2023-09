加入最愛專欄 收藏文章

全球有無數美妝護膚品牌,規模大小、品牌歷史、理念、用料、質量、客戶群等都不相同。一般用家通常想法比較直接,能改善肌膚的產品,能負擔的價格已經能滿足需要,亦有一些關注健康的用家對產品成份來源比較執著,關注品牌的背景,成份來源,是否符合Clean Beauty的標準,有沒有使用可回收物料容器等等。此外,還有一些”Consciousness”的用家,他們關注環境、社會、文化、健康甚至經濟,他們慬慎消費,對使用和食用的產品的要求非常嚴格。

雖說百貨撞百客,但預計未來消費者都趨向關注健康和環境,所以業界的龍頭企業早已將各種可持續元素加入發展大計,如果大家有留意,近兩三年有些品牌如Aesop、Aveda、Elemis、The Body Shop 和L'occitane等等都成為B型企業(B Corp),為甚麼品牌要致力獲得這個認證?

B Corporations (B Corp) 認證來自2006年設立於美國的非營利組織「B型實驗室(B Lab)」,品牌想獲得這個第三方認證絕對不容易 ,申請的企業必須通過B Lab 的商業影響力評估(B Impact Assessment, BIA)。評估的標準涵蓋環境友善、客戶關係、員工照顧、社區發展(含供應鏈管理、社會公益)、公司治理等五大範疇。認證總分為200分,企業必須有80分以上才能獲得B Corp認證,目前全球有六千五百多家企業獲得B Corp認證,其中美妝品牌有二百多個,越來越多知名品牌陸續加入,例如L’occitane 集團旗下的Elemis就以93分獲得認證,而L’occitane亦於一星期前在IG 宣布獲得B Corp認證。

甚麼是B型企業(B Corporations)? 簡單來說 “We have a dream, that one day all companies will compete not only to be the best IN the world, but the best FOR the world.” B Corp 不是致力為世界第一的公司,而努力成為「對世界最好」的公司。B型企業的B是Benefit,換言之,企業重視「共利」,營商不只要創造收益,更要關心環境、社會和員工。

為確保認證可信度,所有B Corp企業每三年都必須重新審核。B Lab每年會隨機挑選10%公司至現場訪查。此外,企業會被要求簽署:相互依存宣言、揭露問卷(Disclosure Questionnaire),保證日後加B Corp對產業的效益貢獻,以及若遇上重大事件時能透明化內部問題,否則有可能進入觀察期或取消認證,非常嚴謹。這制度不只能促使企業在評估過程中提升內在能力與競爭力,已成功獲得認證的企業、品牌也會謹慎行事,不容有失。

由此可見,在全球可持續發展的大趨勢中,品牌要從中脫穎而出,其中一個方向便是取得B Corp勳章,然而,由於B Corp認證申請最重要是透明度,在商言商,並不是每家企業願意讓員工、投資者、消費者清楚明白各項營運細節,這也是企業必須面臨的挑戰。

回到今次的主題,B Corp對護膚品用家有沒有影響?我認為這是一個指標讓消費者了解品牌的發展,事實上,很多品牌即使沒有這個勳章,亦必定有值得欣賞和支持的地方,所以明智消費者在購買前產品不妨多了解,根據自己的需要(理性)和品牌其他價值(感性)來選用產品。







