加入最愛專欄 收藏文章 Home Spa必備!mtm labo、Glycel面膜,為肌膚注入滿滿膠原蛋白和透明質酸! 上星期到美容院做Pico Laser療程,對上一次可能已是大半年前,美容師苦笑:「很多客移民了,亦有一些客人周末去深圳玩,加上三年疫情,停業又停業,有些顧客會買家用美容儀和家用護膚療程,習慣一旦改變了,再變又要時間,總之生意艱難。」 的確,過去三年去Hair Salon和Beauty Salon的次數都不自覺地減少了,敷面膜、使用美容儀比以往勤力,但經過今次Laser療程,我覺得回復每一至兩個月一次醫美Facial,肌膚狀態應該更理想。 提起家居護理,大家的裝備是否齊全呢? 磨砂膏、按摩油、面膜和美容儀,以上四項當中,對我來說最重要是面膜,每次有新面膜推出都躍躍欲試,剛巧這兩星期有新面膜推出,值得大家留意。 mtm labo premium collagen 高純度膠原蛋白面頸膜 mtm labo custom-blended eye mask一向是品牌名物, 雖然價錢略高,多年來一直有長期忠實用家(包括本人),更是很多新娘大日子前必選的眼部護理產品。 新上市的collagen face and neck mask高純度膠原蛋白面頸膜,說實話也不便宜,但一次過讓眼部、面部和頸部肌膚吸收滿滿的膠原蛋白,也就比較說得過去了。 這款面膜的賣點是高效「定制護理級」膠原修護,collagen face and neck mask 採用專利冷凍乾燥技術,令有效成分保鮮緊鎖在面頸膜中,加入融合獨有定制草本原液的 custom-blended onsen essence ,膠原蛋白面頸膜的有效成分才釋放並作用於肌膚,透過多重膠原灌注技術將膠原蛋白I型及 III 型轉化成最有利肌膚吸收的「膠原鐵三角」,營造膠原蛋白最佳生長及灌注環境,膠原蛋白與水分達至平衡,讓肌膚回復彈性光澤。 至於加入甚麼草本原液,就要透過一對一的專業肌膚評測,過程亦比想像中簡單,儀器可即時呈現肌膚表面及底部的狀態,當日根據我的肌膚分析結果,美容顧問建議可加入Mallow Leaf 和 Star Fruit Leaf 提升毛孔緊緻度。 使用時將 custom-blended onsen essence 的一格份量注入面膜包,密封後按壓外袋至精華完全滲透面膜及頸膜,敷 20-30 分鐘後取下面膜及頸膜,並以手指輕柔按壓肌膚至吸收。 mtm labo:Instagram Glycel 6D Magic Mask 高效修護面膜 Glycel的面膜系列一向都有不俗口碑,今次新推出的6D高效修護面膜,結合3重透明質酸、3重膠原配方及6種天然養潤修護成分,獨特剪裁的面膜,360°完美覆蓋面部及下巴位置,大大提升貼面度,一次過帶來水潤、彈滑、嫩白、無紋及緊緻效果。 美容顧問分享了加強面膜效果的小貼士: 配合G-PowerLift+離子射頻緊膚儀,敷上面膜後,以Galvanic離子導入模式加強吸收,20分鐘後取下面膜,再用RF雙極射頻模式將剩餘的精華液按摩至吸收。這方法雖然比閉目休息「繁忙」,但一邊煲劇一邊敷面膜的時候就最適合不過了。 Glycel:Instagram





