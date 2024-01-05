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OL朋友最近愛在小紅書看妝容示範，間中分享一些她覺得驚訝的短片，大都是有誇張變妝效果，我則認為像重手的舞台妝，建議友人看看就算，「天氣凍的日子，你寧願賴床多十五分鐘啦！Running Late Makeup 適合你多一點。」

Running Late Makeup 即是在極短時間內整妝出發的技巧，廿年前Bobbi Brown的化妝書早已為OL們推廣3分鐘、5分鐘、10分鐘的化妝方法。時移世易，現在不少女生都有飄眉、美瞳線、植睫毛或角蛋白睫毛，3分鐘完成化妝已是Easy Job。

最近看到一條非常高瀏覽量的Running Late Makeup短片，原創者@stxph.h 的拍片風格節奏明快，當中的化妝小技巧有趣之餘也算實用。

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Step 1 ── 幾筆畫輪廓：@stxph.h 選用了與膚色配合的啡紅色眼線筆／唇線筆在在鼻樑、顴骨、眼瞼和唇線，再用手指暈開就輕鬆地完成臉部輪廓和陰影。

Step 2 ── 眼線蓋章：她將眼線筆畫在睫毛夾的內側，使用睫毛夾時就像蓋章一樣蓋上自然眼線，同時可令睫毛捲翹，一舉兩得。

Step 3 ── 1秒眼線：在小紅書上很紅的1 秒滑走眼線，將眼線筆畫在眼角處，然後將頭轉向相反的方向，但事實上多數要再畫，建議不熟不做，定手也是一撇畫到吧？

Step 4 ── 唇膏當胭脂：很多專業化妝師也會用這招，將唇膏點在雙頰再用手指暈開，注意唇膏質地不能太潤，但又容易暈開才可以一箭雙雕。

雖然這短片很吸引，「眼線蓋章」和「唇膏當胭脂」亦非常實用，但細心想想當中的技巧未必每個人都合用 ，至少T-位毛孔粗大的我便不適合素肌上妝（最基本要塗Make Up Base修飾毛孔）。

其實每個人的Running Late Makeup 步驟都有些少不同，大家不妨觀察能「點亮」自己容貌的重點，比如說，如果眼圈色素較深，遮瑕便是重點，膚色不均勻的話，均勻膚色的Make Up Base比起光影陰影更重要，眉毛稀疏的人，畫眉比唇膏重要。（唇膏大可搭電梯再塗）心裡有數用哪幾款妝物，即使趕時間化妝也能得心應手，以下是我的「快速妝物」推介。

Sofina Primavista Day Treatment Balm Foundation 霧光潤澤粉底霜（$290/ 粉盒$80）

早前我介紹過在日本大賣的「碌碌粉底」，最近實物到手，在天氣乾燥的日子使用感覺得特別好，氣墊滾輪上妝的好處是又貼又薄，而粉底的啫喱鎖水配方高度貼服又夠輕盈，鼻翼、咀邊等位置用手指塗抹便可，妝感偏向亮澤透薄，膚質穩定的日子可用這款。

Sofina Primavista Multi Multi Cover Primer 5合1完美遮蓋底霜 （$240）

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這款底霜我已用完一支，推介。兼具防曬、底霜、遮瑕、定妝及美肌功效，像面霜一樣用手指塗抹便可，質地易推，遮瑕度不錯，能快速完成貼服的半粉霧妝感，日常妝容用這款再加碎粉便足夠。趕時間出門的話，碎粉都是補妝時間才出場。

Hourglass Vanish Airbrush Concealer （$320）

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以前訪問很多外國化妝大師，他們都會說如果趕時間就用遮瑕膏，修飾眼圈、鼻邊等不均勻的膚色，然後再用手指塗上胭脂便可。我從來都認為這方法只適合膚質極佳的人士使用。但如果趕時間，先遮熊貓眼圈吧，這款質地輕盈的遮瑕乳，具有高濃度的色彩，可平滑均勻上妝，用少量便有足夠遮瑕效果，必要時更可快速點幾下在已塗潤膚霜的面上，推開當粉底用，注意一定要到專櫃試清楚配合膚色的色號。

RMK Eyebrow Color 自然亮色染眉膏 （$260）

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一般而言，最快速為眉毛上色，但又最易控制的應該是染眉膏。選染眉膏最重要是配合髮色和打扮風格，如要快速上妝不出錯，能融合原生眉色的色彩比較適合，這款染眉膏的錐形刷頭設計，方便易用，上色之餘保留柔軟度同時塑造眉形。如果眉毛太稀疏，不論男女，飄眉的確可省卻畫眉程序，不失為一個好選擇。

Ettusais Eye Edition 極幼柔滑眼線筆（$105）

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用「眼線蓋章」方法可用深色眼線筆，但如果你都是喜歡畫眼線，淺色眼線即使線條不夠順滑也不覺眼，而且又可以畫粗一點，這款極幼筆芯的啫喱眼線筆，色調柔和，質感柔滑，是快速上妝的好拍檔。

Rouge Dior 傲姿唇膏（$390）

新配方的Rouge Dior加入雙倍濃度的花卉修護成分，能塑造水潤、色彩持久真實且舒適的唇妝。如果趕時間要唇膏同時當胭脂使用的話，我喜歡Satin的柔潤質感，圖左的#458 和圖右的 #683 是MLBB的自然色系，也適合當作「緊急胭脂」。







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