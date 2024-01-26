加入最愛專欄 收藏文章

上星期「東京GirlsTrip」，今次以休閒為主，沒有緊密的行程，除了浸溫泉、逛街、喫茶和蜷川實花展覽，還預了兩小時Salon Experience。

早已聽過兩位朋友分享過在日本的理髮體驗，一位多去染髮，另一位則主攻各款Hair Spa，上次到大阪由於太遲預約，只能體驗1小時的Hair Treatment，今次早一星期預約朋友去過覺得不錯的Salon，兩小時 「Color, Cut & Treatment」，效果滿意！

大家下次到日本旅遊的時候，如果行程許可，不妨也抽時間體驗剪染或Hair Spa等美容服務，現在用Google Translate非常方便，再加上圖片解說，溝通問題已大大減少。

首先在App Store下載 Hot Pepper Beauty，填妥個人資料免費加入會員，便可以24小時線上預約各項美容服務。Hot Pepper Beauty 有搜尋功能，用家可以直接點擊要前往的地區就能挑選店家，每間店都有詳細介紹，各項服務的收費，美容師或髮型師的個人簡介，造型作品介紹和客人評價等等，透明度非常高。

今次我去的Hair Salon是在表參道 Max Mara 樓上的「broocH 表参道」，地點非常方便，早前朋友去過非常滿意，那我便直接在App內搜尋店名，並首次惠顧的欄目內預約11時至1時的「Color, Cut & Treatment」，16,500Yen（約港幣$900），不指定髮型師。

表格有詳細篩選條件位置可填寫喜好，如希望髮型師略懂英語、過程中不閒談等等，我決定用抽盲盒的心態去體驗，沒有填任何特別要求。預約完成後會收到通知電郵「ご予約が確定いたしました」，而預約日期的早一日會再收到提醒電郵「明日11:00のご予約のお知らせ」。這是不需預繳的信任預約制度，大家確定預約後一定要準時到啊！

當日11:00 準時到達，我的髮型師西優真子已在門口迎接，另外有同事（後來我才知在場都是髮型師）幫我收起外套和手袋，在iPad 上簽到後便埋位就坐，十分喜歡這裏的高樓底和落地玻璃。

西優真子小姐能用簡單英語溝通，而我亦用Google Translate 說明要求，其實也很簡單，Keyword就是「全頭染髮、遮蓋白髮、棕色系」。平日染髮我會讓髮型師作主，但今次日本初體驗就想看看色板，她表示適合我的棕色系有四款（忘記了拍照），我選了帶紫調的棕色。

5

兩位髮型師同時幫我的頭髮上色，在等待期間西優真子小姐在Pinterest 找了些圖片再了解我的喜好。洗頭的椅子柔軟舒適，再加上有發熱功能，舒適度加倍！沖洗染髮劑及洗護程序後便進行Hair Treatment，噴霧式的護理劑均勻噴上髮絲，按摩後再噴另一款護理劑，大約20分鐘後完成。

西優真子小姐動剪之前再確認修剪的長度，維持長髮其實變化也不會很大，所以我也不緊張，但對髮型變化比較緊張的朋友，建議還是選擇染髮、直髮或頭髮護理。吹髮時有另一位髮型師協力，意外發現Refa風筒很好用，機身輕風力好，又有多種模式選擇，要列入下次換風筒的Wish List。

Final Check再修剪了少許，用Refa電熱髮捲造型（立即對這電熱髮捲有興趣！），1小時 55分鐘完成。朋友說日本Salon的Time Slot 很準，通常只有早完成甚少Overrun，如果安排到的話也是不錯的節目呢！

broocH 表参道：https://brooch.jp/







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動