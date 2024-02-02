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下星期過年了，今年大掃除不用等到年廿八，相信很多人早前已開始各項斷捨離，清理雜物後除了有淨化空間外觀的效果外，相信能量的人會感到清理雜物後能氣場變得更好，而相信玄學的人則認為「財不入污門」，總之整齊清潔都是帶來Positive Vibe的好事。

為家居大掃除外，也不要忘記為肌膚大掃除，有時間去美容院做Facial當然好，在家為肌膚進行大掃除也是療癒節目，當清理老化角質和污垢後，暗黃膚色回復亮澤，毛孔暢通，上妝也會更貼服。提醒大家敷面膜，說穿了也是想找籍口介紹幾款深層清潔產品吧！

想清潔效果更好，使用深層清潔產品前可先用熱毛巾敷面1-2分鐘，或是基本清潔和沐浴後，蒸氣令毛孔張開時，先塗T字位，然後再塗雙頰與下巴，避開眼周、唇周等較乾燥及易敏感的部位，塗抹至看不見膚色的厚度，約八分乾時，用清水將已乾的泥膜打濕，稍微按摩一下再清洗，可以使用紗巾或潔膚儀提升潔淨效果，但注意避免過度拉扯肌膚。

泥膜能吸附髒污與老廢角質，清洗後令毛孔乾淨暢通。此外，一些蘊含酵素或磨砂粒子的產品也有同樣效果，隨後再敷保濕或滋潤面膜會更加吸收。

Benefit The POREfessional Deep Retreat深層淨化毛孔泥膜 $170／30ml

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輕巧Tin Box包裝的竽頭色泥膜，內含高嶺土、海茴香萃取和紅沒藥醇，質地幼滑容易塗抹，雖說要敷30分鐘，但15分鐘左右已經乾透，乾透後也沒有粉末掉落或過度繃緊，通透與潔淨嘅毛孔，令皮膚顯得啞緻健康。收細毛孔，用後肌膚質感即時變得啞緻。

A.O.R 有機面膜泥 $695／6套

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Beyorg Beauty自家品牌A.O.R 有機面膜粉套裝，附有摺疊式小碗和而膜掃，比較有儀式感的使用程序，首先將100%有機膨潤土和高嶺土面膜粉和活化乳霜混合成幼滑的面膜，高效成分於使用前混合便會立即被激活，達至50／50 排毒及補濕效果，深層淨化而不會令肌膚油分流失，有顯注亮白和保濕功效。

La Bruket Purifying Face Mask 益生菌平衡潔淨面膜 $480／50ml

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質地柔滑的清潔泥膜，蘊含由生物科技發酵黑麥培養出的益生元、益生菌、在維持微生態平衡的基礎下為肌膚排毒。蓍草吸收多餘皮脂，並去除可能阻塞毛孔的雜質，燕麥油可滋養舒緩皮膚，發酵黑麥有助於平衡皮膚表面的微生物群。只需敷五分鐘，用溫水按摩面部再徹底沖淨便可，適合講求效率的用家。

La Bruket Exfoliating Herbal Peel 草本酵素去角質粉 $480／22g

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打開就像沒用茶袋包裝的花草茶，洋甘菊、接骨木花和玫瑰果花的乾花粉末可去除肌膚上的雜質，使肌膚回復光滑細緻，天然酵素則有助溶解老廢角質，同時具備物理及能酵素去角質作用，天然維他命C可促進細胞更新，改善不均勻膚色。

使用時將三勺粉末置於掌心再加入幾滴水，然後塗抹在潔淨的臉部和頸部打圈，敷一分鐘讓酵素活化，然後徹底沖洗便可，也是適合喜歡速戰速決的用家。

Philosophy Microdelivery Resurfacing Peel Kit 維他命 C／縮氨酸家用微晶煥膚組合 $640

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靈感源自皮膚科醫生的煥膚療程，家用專業煥膚組合蘊含維他命c及縮氨酸，只需三分鐘的兩個簡單步驟便可達到物理性和化學性的去角質效果，取一茶匙量微晶霜塗抹於清潔、乾燥的皮膚上，以打圈方式輕輕按摩約60 秒，避開眼部區域。不要用力摩擦，然後將一茶匙量煥膚精華倒在手掌上，混合到指尖並塗抹在面上，這時會產生溫熱感覺，靜置泡沫2-3 分鐘後徹底沖洗便可。







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