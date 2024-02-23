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雖然香港@cosme 和松本清的日本藥妝已相當齊全，但去日本旅遊總會逛逛藥妝店，看看有什麼新品牌、新產品，順便補購一向用開的藥妝。

可能是早前有四月前要斷捨離的壓力，所以購物慾也不自覺下降，有些產品覺得家中有類似存貨的都只看不買，但最終還是帶了幾件好物回來。

RECiPEO Moist Sheet Mask

今次出發前面部有少許敏感，所以已帶備抗敏藥和AD＋護膚品，但可能暖氣環境影響，雖然沒有痕癢，但是非常繃緊，眼下範圍都是粉狀脫皮，見到KOSE旗下的RECiPEO面膜「9-Free Formula For Sensitive And Dry Skin」便買一片試用，敷完翌日皮膚的繃緊情況改善了很多，效果比我想像中好，後來在機場的松本清見到便帶一盒回來。香港松本清有RECiPEO其他產品，但未有保濕面膜。

Yuskin Relip Cure

本來已打算要回購一盒Yuskin乳霜，這款乳霜向來是日本藥妝的平價好用之選，蘊含40%植物甘油、甘草次酸、樟腦、維他命B2&C&E及玻尿酸，喜歡它塗上後有少許涼感，有時剛起輕微敏感用它即可紓緩，香港雖然都有正貨，但日本當然是平一大截，同場見到有滋潤和預防唇炎的Yuskin Relip Cure 都有興趣一試，無香黃色軟膏質地，滲透度高又沒有黏的感覺，軟化乾燥咀唇效果顯著。

EMAKED Mascara

我選擇睫毛膏的最核心要求是不化開、夠挺身、易卸妝，多年來能入圍的都未必是媒體高度曝光的牌子，上次去東京買了「3650」 睫毛膏，完全乎合要求，本來暫時都不需要再買，但見到EMAKED睫毛精華推出睫毛液，心動兼立即行動！這款加入睫毛增長精華的睫毛膏，可以讓每天化妝變成育毛保養。

昨天濕度接近100% 的日子試用，睫毛效果偏自然，根根分明，但不算捲翹（隨後再用睫毛夾便可解決），一整天都沒有化開，已經是合格以上，未知育毛效果如何，慶幸沒有浪費金錢，因為塗上後會化開的睫毛膏基本上都不會用第二次了。

詳情：https://emaked.jp/mascara/

genish 60秒速乾指甲油

賣點是加入Gel Nail成份，快乾之餘亦有亮澤效果，適合趕時間出門但又需要塗指甲油的日子使用，我覺得塗三層的著色效果最好，趕時間話兩層都足夠，的確是很快乾，而且不會令指甲變黃和乾燥，但我入手的顏色似乎做不到官方示範的Gel Nail效果。

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Mytrex Rebive Air 迷你按摩槍

不得不承認是被這按摩槍的外表吸引，當場search一下 Mytrex 是保健儀器牌子，Rebive Air是其按摩槍系列中最小巧的型號，只有250克，備有幾款按摩頭可用於面部及身體不同部位，剛巧家中那支按摩槍壞了，9900Yen 無慮即決。按摩槍體積需小，但強度都足夠，說明書推介用球型按摩頭及最低度數按摩面部，但我覺得舒適度不高，還是專攻身體比較適合。

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詳情：https://mytrex.jp/rebive-air/







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