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金秀賢與金智媛主演的《淚之女王》自播出後在韓國及亞洲地區收視狂飆，時隔三年回歸的金秀賢自然是焦點所在，而飾演財閥千金洪海仁的金智媛也狀態大勇，每次出場都展現千金小姐的強大「時尚資源」，服飾、鞋履、珠寶、手表到手袋均是 Balmain、Bulgari 、Chanel、Dior、Dolce & Gabbana、Korlof和Valentino等國際名牌，職場女王的品味穿搭，高雅幹練不落俗套，每集的劇照都像時尚雜誌內頁，天使面孔加上傲嬌氣勢，令觀眾不禁覺得當年 《繼承者們》中的劉瑞秋長大就是洪海仁了。

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《淚之女王》洪海仁的千金妝容清新優雅，乾淨透薄的半啞光底妝令五官更加精緻，大部份時間洪海仁都以清淡妝容示人，低調的眼影強調妝容的乾淨度，偶爾在特別場合則以輕煙燻妝加強氣場，緊貼睫毛底部的深黑眼線微微上揚，加上自然效果的睫毛液令雙眼更有神釆，幾乎看不到胭脂色彩，只是薄薄一層增強面部輪廓。唇膏色彩則以裸粉紅為主，偶爾是冷艷風格的玫瑰色調。

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《淚之女王》洪海仁的角色設定亦令觀眾想起10年前《來自星星的你》的千頌依，當年她的穿搭單品很多都被搶購一空，據說更令YSL星星唇膏全球斷貨，今次洪海仁的唇膏是甚麼牌子？

第二集出現洪海仁補妝鏡頭，特寫唇膏蓋的金色徽章，一眼就認出是 Rouge Hermès，由於Hermès唇膏應該首次在韓劇中出現，這一幕立即引起網友討論，除了想知道「是不是植入商品？」，「這麼美的唇色是哪個色號」之外，更笑謂：「終於出現買得起的精品了」。

劇中出現的Rouge Hermes愛馬仕緞面唇膏，質地細緻潤澤。雖然暫時未有公開色號，但估計是19，20和21三款色調。

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Rouge Hermès由 Hermès 鞋履及珠寶系列創意總監 Pierre Hardy設計的漆面金屬管身，黑白金 3 色配上 3 種不同方法處理的珍貴材質：漆彩、啞光和金色拉絲金屬，以手工方式組裝而成，唇膏內芯可替換，唇膏散發的迷人香氣則由調香師Christine Nagel調配，絕對是Affordable Luxury 的實用小物。

此外，亦有眼利的劇迷在洪海仁的手袋看到兩款美妝精品：

Rouge Coco Baume水凝修護護唇膏（$335），具備潤色護唇雙效功能，輕塗一層展現透薄色澤，塗抹三層則有如唇膏般濃烈色彩。自然明亮光澤，隨時間漸變成啞緻妝效。

手袋裡還有一小瓶Jo Malone English Pear & Freesia Body Crème潤膚霜（$300），清新梨子香氣配以白色小蒼蘭的花香，佐以琥珀、廣藿香與木質香調的柔和芳香，與千金小姐的優雅氣質非常合襯呢！

洪海仁的梳妝枱是全系列的LA MER 和 Jo Malone 香水，貴為Queens百貨公司社長，見盡環球美妝精品，暫時見到在她梳妝檯佔一席位是這兩個品牌，劇集播了還未到一半，應該陸續還會出現更多美妝產品，未知會否搶購熱潮呢？







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