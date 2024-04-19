日本皮膚科醫生品牌TAKAMI再次登陸香港！顛覆傳統護理概念：獨創小藍瓶精華，零摩擦也能護養角質？

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2017年曾在Facesss 曇花一現的TAKAMI，只做了一輪宣傳便默默退場，原來這個由日本皮膚科醫生Hiroshi Takami（高見洋）於1999年創立的品牌，2021年被L’Oréal集團收購，靜待疫情過後開始活躍，去年登陸台灣，而香港TAKAMI專櫃再次選址Facesss，收到消息於4月24日開幕。

TAKAMI有一套完整的護膚產品，但相信最令人有印象，又或是接觸這品牌的第一款產品必定是Skinpeel essence小藍瓶，單看名字大家可能會聯想到是果酸煥膚的精華，但其實這是一支顛覆護理概念，為Takami醫生獨創的「KAKUSHITSU DOU角質道」定義的核心產品。

多年來大家認知的重要護膚程序是去除老化角質，不論是日常護膚品、磨砂和面膜，都有物理性或化學性去角質成份，因為維持肌膚角質的更新韻律，肌膚質地會更平滑，膚色變得更均勻明亮。

在 Instagram 查看這則貼文 タカミスキンピール公式（@takami.skinpeel）分享的貼文

根據Takami醫生多年觀察，亞洲女性普遍的肌膚問題，從膚質（毛孔、粗糙、 乾燥、細紋、粉刺）到色澤（乾燥、泛紅、暗啞），很多都是來自「角質紊亂」引發的肌膚代謝功能失衡。他結合皮膚醫學和臨床經驗，率先提倡以「護養角質」取代「去角質」的護膚概念，讓角質能夠自然健康且穩定地更新代謝循環，才能真正解決肌膚問題，這便是「KAKUSHITSU DOU角質道」

Takami醫生認為：「 角質是肌膚的第一道防線，能鎖住肌膚水分，並在肌膚受到外界刺激時保護肌膚不受傷害。肌膚角質層厚度僅0.02mm，許多錯誤保養或不當使用化學、物理性去角質，都有可能使角質受損而造成肌膚困擾。」

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TAKAMI小藍瓶以「強韌穩膚式煥膚」取代傳統物理或化學煥膚，透過角質護養達到穩定肌膚狀況，令角質自主穩定代謝循環。

獨有醫生研發角質活化配方，萃取7種水果（甜橙、葡萄柚、蘋果、棗果、檸檬、山楂果、青檸）的天然酵素，能促進角質的活化、修護、代謝及保濕效果。

最佳pH值配方，無添加Paraben防腐劑、酒精、香精、色素，所有膚質包括敏感肌也能安心使用，輕透不黏膩的水感配方容易吸收，潔面後使用，於掌心勻開溫熱後，由內向外輕柔地拍勻全臉，塗抹後等待3分鐘直至完全滲透吸收，接著後續護理程序便可。持續使用能活化健康角質、調理皮膚代謝，改善毛孔粗大、粗糙泛紅、粉刺、膚色暗沉，令膚色亮澤通透！

不用去角質護理程序，大家會否覺得有點懷疑？或是難以相信？

經過25年證明，Takami醫生主張的護膚哲學不但令很多用家受惠，小藍瓶有很多用家的正面評價，銷售破千萬瓶，曾榮獲 67項日本權威美容大賞，更得到大集團支持發揚光大，大家有沒有興趣一試？

官方詳情於4月29日正式發佈，有興趣的朋友要密切留意。



詳情：https://www.loreal.com/en/loreal-luxe/takami/







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