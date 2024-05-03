專業化妝師不會這樣做！花面貓／面譜式修容方法不是人人適用？跟化妝師學Underpainting彩妝技巧，自然輪廓輕鬆Get！

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網上有恒河沙數的美妝KOL，有真正專業化妝師，亦有很多素人「化妝天才」，當然不乏卧虎藏龍，但亦都有很多人為了流量亂來，有如變臉的修容技巧，是近年社交媒體的流量密碼， 我有很多行外朋友都會被這些短片吸引，有些會問： 「你估係咪真係可以化到咁樣呢？」，亦有一些會買化妝品跟著試。

筆者雖然不是專業化妝師，但有很多資深化妝師朋友，亦曾與很多化妝師合作，有足夠資源去解答朋友問題，最近演算法派來很多花面貓／面譜式Contouring 方法，看上去好像用不同顏色每個位置畫幾筆，再用美妝蛋暈開就搞定立體自然的妝容， 更有KOL用「快速、簡單」來形容這修容方法，視覺效果十足，流量也驚人，但我認為對大部份人來說可行性成疑。

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根據面形來修容的方法，基本上每位專業化妝師都得心應手，已故著名化妝師 Kevyn Aucoin 早於90年代的著作已有精彩示範。

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但理論和實踐畢竟有距離，化妝是一門專業技巧也是藝術，既要求手勢好也包括審美眼光。我將演算法派來的短片分享給資深化妝師及化妝學院導師Cat Leung，問她覺得如何？她一句說出重點：「如果是日常妝容，就不要打燈也不要Filter才可以判斷。」老師補充： 「用色分佈理論都錯唔晒，但如果是日常妝容，皮膚狀態以及選用產品的妝感都十分重要，在滑溜零毛孔的少女肌上推開化妝品當然比較容易，但有瑕疵的話就未必可行，而最重要的是日常妝容真的不能厚重如面具，光影和陰影要融入皮膚。」的確有時在街上見到化妝如「P圖」過度的真人，實在詭異。

修容是一項精妙的技巧，融入肌膚不著痕跡暈染出立體五官才為之高手，在網上常見到的重手修容術只宜拍片之用，如不少網上美容達人都示範將遮瑕膏厚塗一個倒三型在眼下，然後暈開遮黑眼圈。現實中專業化妝師會用最少的遮瑕膏，根據膚色先用橙調、粉紅調等調色霜修正膚色，然後才印上輕薄貼服的遮瑕產品，神不知鬼不覺地將瑕疵隱藏。學好可見真人的遮瑕和打亮技巧，才能讓整體妝容更加精緻，擁有自然的立體妝感。

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想學自然修容技巧，建議大家可參考著名化妝師Mary Phillips示範的彩妝技巧「Underpainting」。竅妙在塗粉底之前，先做好修容打亮、畫出臉型輪廓，再薄薄的上一層粉底，讓先前畫好的輪廓光影從粉底下透出來。

1. 做好妝前保養及打底，讓肌膚有水潤感。

2. 使用修容產品修飾輪廓： 用陰影產品在額前髮際線、太陽穴、顴骨下凹陷處、下顎線薄薄暈開修容。

3. 使用比原膚色亮一度的遮瑕液作Highlight，分別畫在前額中心、眼尾（向上塗抹有提拉效果）、淚溝三角區、下巴中央、鼻翼、顴骨下陰影的下方（與陰影作對比）。

4. 用美妝蛋將遮瑕仔細暈開。

5. 選擇妝感輕透自然的粉底液，薄薄的上一層粉底即可。

6. 畫好眉妝和胭脂後，可用蜜粉在眼下、鼻翼、下巴、前額中央等容易出油的位置定妝，不須全臉使用，以保持肌膚光澤感。

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另一個流量密碼是「Lipstick Contouring」，方法比花面貓/面譜式Contouring 簡單，分別在鼻翼、鼻樑、眼角、唇上唇下和下巴畫上唇膏，然後暈開便可塑造紅潤的立體感。

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「Lipstick Contouring」 要成功，大前提也是有透薄的底妝，然後產品要選對色和選對質感，用唇膏是看來方便快捷的Gimmick，到真正使用的時候，更重要的是容易使用，妝感和持久度，市面上有很多Multi-purpose 的筆妝產品，我覺得膏狀胭脂做這類妝容的效果會更理想。







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