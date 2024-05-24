韓劇《背著善宰跑》邊佑錫彩妝清單公開！淺談男士化妝注意事項，眉妝、唇色最為重要？

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今個星期想介紹一套超爆韓劇《背著善宰跑》，這套奇幻愛情劇集在133地區的OTT（串流平台）收視冠軍，下星期將會大結局。

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飾演善宰的邊佑錫人氣急升，聽說連土耳其都有粉絲後援會成立，有關他的社交媒體帖文有極佳Engagement（香港市場相對之下反應一般），昨天看到《背著善宰跑》彩妝師 다인KANG DAIN 公開「邊佑錫」劇中彩妝清單！以往多韓劇女主角的妝品清單都會引起話題和搶購熱潮，但男主角真是第一次見，只能說邊佑錫實在人氣高企。

三十代的邊佑錫擁有少年感的外貌，在專業燈光、鏡頭和造型幫助下，飾演柳善宰的高中生時期更維俏維妙，他的皮膏狀態很好，妝容很淡，就像是沒化妝一樣，帶微水光感的底妝，自然的眉毛，裸粉的潤色唇彩，就是19歲的少年模樣（這應該是校草級數吧！）。

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柳善宰後來成為藝人，分別是原來時間軸的K-pop Star以及因女主角穿越改變未來而成為演員，成為藝人後的妝容，眼妝和胭脂以突顯輪廓為主，唇色偏向玫瑰裸棕色，帶微微的光澤感，整體妝感都算自然。

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有關男士化妝，早在我在男性時尚雜誌工作的時候都寫過不少專題，的確隨著時代轉變，男生注重儀容的意識愈來愈高，當然不接受的人還是會不接受。

最近另一位香港大勢演員劉俊謙在台灣一個訪問中被記者讚「帥哥」的時候，他說笑表示：「因為都是化妝啊！平常的我就只是路人而已。」

其實除了舞台表演，出席一般場合，即使是男藝人，化妝從來只有一個重點：自然，而這亦是男士化妝的竅妙之處。

最注定妝容成敗的關鍵是粉底和遮瑕膏，配合膚色非常重要，最好是融入肌膚不著痕跡，略帶光澤和微啞光都可以，學懂遮黑眼圈也是必須，因為很多時遮了眼圈已看來精神很多。

除非是配合特定形象，男士平日的底妝最緊要薄，不需要徹底隱藏毛孔和鬚根，太過完美無瑕會失去真實感。

濃密的眉毛對男士相當重要，如果眉毛天生疏落，或只得前段濃密的話，就更加要用產品修飾。最後就是唇色，男士的嘴唇只要不是太乾太黑，用透明或配合唇色的顏色就可以了。

亦可參考TOM FORD Beauty Chief Specialist Gio_Shin 示範的男士妝容，簡單幾個步驟就突顯輪廓，妝感自然整潔。

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