全世界最貴的⾹⽔是甚麼味道？來自巴黎的EX NIHILO Master Piece ，讓你成為⾹水配方的唯⼀擁有者！

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去年落戶於IFC的法國精品香水品牌EX NIHILO，昨日推出ICONOCLASTE 系列全新成員——SPEED LEGENDS，我亦籍此機會參觀亞洲首間引入客製化⾹⽔服務的EX NIHILO旗艦店。

以佛手柑和粉紅胡椒作前調，帶出風吹過臉龐令人心曠神怡的感覺。接著在一股黑醋栗香氣的推動下，漸漸進入堅固木質和沉實的岩蘭草、零陵香豆和琥珀基調，是比較男性化的香氣。

EX NIHILO 出自拉丁文「無中生有」，由三位與香水行業看似無關的專業人士在2013 年於巴黎創立； Sylvie Loday 本業是航天⼯程師；Olivier Royère 是⼀位擁有狂熱收藏習慣的⾦融業⼈⼠； Benoît Verdier 則來⾃專業⾏銷背景。三位以前衛視覺重新審視頂級香氛工藝的精髓，他們相信驚豔的創意往往來⾃最少的框架限制，於是他們為調⾹師準備來⾃業界知名Givaudan⾹料廠的頂級⾹材，從創意到預算都不設限制，讓他們盡情發揮創意，不計成本也要做最前衛且具⾰命性的頂級⾹水。

EX NIHILO只不過創⽴⼗一年，香水出品已有四十多款，由最初巴黎凡登廣場上的聖多諾⿊ 352 號總店，到現在已有40多個國家發售，除了是⾼級⾹⽔界的後起之秀，不少令人驚喜的突破亦成為業界話題：

香水客製化服務

要數品牌的突破之作，當然是客製化服務，這項服務只在全球各間旗艦店提供，但礙於法例所限，亞洲首間EX NIHILO台灣旗艦店亦未能組裝相關儀器提供服務，只能由巴黎調⾹師代為製作後再寄回到台灣。

香港是亞洲唯一提供服務的旗艦店，建議客人最好先預約，屆時在香氛顧問協助下透過獨家 Osmologue© 高科技機器，選擇頂級獨家的調香素材，配合特定香水系列進行「半客製」，顧問會根據調香師的特定配方比例，只需幾分鐘， Osmologue© 就能稱重、調配、調製出屬於顧客的香水，再進行專屬封裝服務，附上EX NIHILO官⽅證書與特別編號，成為顧客的專屬香水。





全世界最貴⾹⽔

EX NIHILO的「Master Piece 系列」，售價約為港幣十一萬七千元（！）但顧客買下的不只是一瓶香水，而是這⾹⽔的唯⼀擁有者。Master Piece 系列的香水已全部售出，但品牌會不定期推出新作品，由頂尖調⾹師們以無限靈感、不計成本和不限材料調配，並盛載於品牌與 Reflections Copenhagen 設計⼯作室聯乘的⼿⼯⽔晶瓶，此系列會於全球五間旗艦店展出，當它被第⼀位顧客買下後，就會⽴即全球下架，⽽購買者將成為該款⾹⽔的唯⼀擁有者，除了⼿⼯⽔晶瓶和300ml香水外，更獲得⼗瓶 100ml ⾹⽔。

只此一家豪宅之香

豪宅是甚麼香味？EX NIHILO 為「1859 Bel-Air 現代主義莊園」精心調配一系列奢華香氣產品，創造只此一家的豪宅之香。「1859 Bel-Air 現代主義莊園」是洛杉磯名流商賈匯聚的超豪華地段，全建築共花 7 年建成，並於市場上以高達 6,800 萬美元銷售。

這專屬系列以珍稀的芳香材料語配，包括蠟燭、水療噴霧、室內香氛到身體用品等總值高達 25,000 美元。未來業主還可經應用程序，獨立調控不同區域的六組EX NIHILO擴散器，平衡室內的擴香強度及時間，享受專屬香氣。

昨天香氛顧問為我推介了幾款熱賣香氣，以下兩款是入門心水。

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EX NIHILO全球最受歡迎的香水，以清新愉悅的意大利佛手柑、清甜多汁的荔枝，而後則以牡丹花香為整體香氣染上一股帶著神秘、感性的魅力。

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巴黎旗艦店的標誌香氣，EX NIHILO 聖多諾黑352，意大利檸檬香氣撲鼻而來，漸漸深入至核心的橙花氣息，存在感強烈的雪松木、癒創木和白麝香，充滿朝氣的花園氣息。

查詢：EX NIHILO







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