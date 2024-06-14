蘋果醋可助增飽腹感、穩定餐後血糖值！4大蘋果醋DIY飲品食譜+消脂蘋果醋咖啡，養成易瘦體質！

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端午節過後，真正感到夏天來了！雖然明知凍飲對身體不好，但大熱天時真的很難只喝熱飲，唯有在家飲常溫或微冷飲品，在外則選擇「少冰」。

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自從在家常備Tonic Water之後，自家製飲品從此多樣化，除了Coffee Tonic 和 Fruit Tea Tonic 之外，最近嘗試飲Apple Cider Tonic。

蘋果醋的醋酸有助增加飽腹感，而且幫助穩定餐後血糖值，因而被列為消脂的健康天然飲品，不過，蘋果醋在減肥計劃中只有輔助作用，單靠呷醋不能瘦身，要配合飲食和運動才有可見效果。

此外，蘋果醋能間接減少食物的攝取量，降低食慾，研究指醋酸可以延緩胃排空的速度，令人感到飽足時間更長。由於蘋果醋可幫助穩定餐後血糖值，從而減少胰島素波動，這亦能間接減少食欲，幫助控制體重。此外，蘋果醋有助促進新陳代謝，促進身體燒脂。

蘋果醋對我來說並不算可口，如果只當作夏日飲品，我會加蜂蜜調味，但如果大家希望當作食療瘦身，可嘗試以下方法飲用：

（雖然是天然食品，但有不良反應就要停止飲用）

#1 空腹喝穩定食慾

水溫不超過30度的溫水250ml，加10ml的蘋果醋，可加兩片新鮮薄荷葉「調香」，早上起床空腹喝，有助穩定一天的食慾和血糖。

#2 增強免疫力

首先將3塊生薑榨汁，加入一湯匙薑黃粉及10ml蘋果醋，倒入熱水後拌勻便成為暖身又促進新陳代謝的養生飲品。

#3 自製健康特飲

每當口痕／口渴的時候，將無糖檸檬汁和10ml蘋果醋加入Tonic Water，這杯低熱量果汁汽泡飲既能解渴也能抑制食欲。

#4 消脂特飲

運動出汗後，可將250ml水，加入適量電解質粉、冷壓檸檬汁、10ml蘋果和少量冰塊飲用，不但能快速補充電解質，並能幫助體內燃燒脂肪。

很多人都會在早上喝黑咖啡幫助排水，但原來混合蘋果醋飲用也可以幫助消脂？

根據日本研究發現，蘋果醋配黑咖啡一起飲用，既可提神又可促進消化，幫助養成易排便體質！這兩種飲品在味覺上聽來還未至於格格不入，只要用果香風味的咖啡（似乎即溶咖啡沒有果味選擇，要用Drip Bag），味道應該還可以……吧！

製法非常簡單，先加入冰塊，加兩個瓶蓋量蘋果醋，最初可嘗試一個瓶蓋份量。再倒入濃縮美式，攪拌均勻即可飲用。我認為預早準備冷泡咖啡再加蘋果醋，自行調配至可口的比例亦可。

蘋果醋中的有機酸可以阻斷食物裏的隱形碳水，黑咖啡也有增加飽腹感的作用，若在飯前或隨餐來一杯，可幫助減少食量。而大快朵頤後飲一杯冰涼蘋果醋咖啡，除了有解膩作用外，蘋果醋的果酸可促進消化，黑咖啡的咖啡因也能幫助燃燒脂肪。注意正在服用降血糖藥物者、或是有胃部問題的人士都未必適合了！







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