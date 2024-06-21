夏日底妝要訣：切忌厚重粉感、以高光提升輕透光澤妝感！3款底妝好物推介，持久不脫妝

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常提醒朋友不要跟在社交媒體看到的化妝示範，因為有時候見到真人都「打一個突」。所謂完美妝感都要配合打扮、場合，甚至天氣。除非為了特別效果，日常底妝最怕厚重和面具感，均勻膚色和透薄的妝感令人看來更年輕，厚厚的粉底反而令人看來更成熟。所以為了不需用厚粉遮瑕，平日要勤力護膚，盡量維持膚質緊致，肌理平整，令上妝更貼服。

就像夏天穿著透氣布料的衣服，輕透光澤感的偽素顏底妝予人清爽潔淨的感覺。只要選對粉底質感，融入肌膚的色澤，自然漂亮的妝感同樣控油持久。此外，塗抹粉底的方法同樣重要。

在考慮購買新妝物之前，可用已有的產品做些小實驗。若家中已有合用的啞光粉底液，但又想增加肌膚的光澤感，可嘗試將粉底液與Highlighter混合在想突顯光澤的位置使用，注意每次用少量，可以美妝蛋，甚至手指逐層塗上均勻拍開，令光澤感更自然、飽滿。若現有的粉底液色素濃高較高，嘗試混合精華素或乳液，看看妝感和持久度是否滿意。

要妝容亮澤而不油膩，就要靠局部使用乾粉定妝，在額頭、鼻翼、嘴角等不需要光澤的部位輕壓，可保持整體妝容的「低粉感」。最後，想提高底妝的持久度，化妝完成後使用定妝噴霧可減少脫妝溶妝情況。

若大家想買新產品的話，以下三款是我近期的心水推介。

Chantecaille Just Skin 第二代自然肌膚輕底霜 $610/35ml

早前參加 Chantecaille Just Skin 發佈活動，同場有很多資深化妝師，他們都說很久之前已經用Just Skin。2007年推出，即使市場已經有差不多的Tint Moisturizer類型產品，但旋即受到貴婦名媛喜愛。而當日亦有兩位化妝師表示，有很多男藝人都喜歡Just Skin自然的妝感。

據知多年來Just Skin全球賣破百萬支，最近首次升級第二代自然肌膚輕底霜，集防曬、底妝、保濕護膚多功能於一身，加入多種嶄新高效植物成分強化保濕和護膚功效，持續使用可改善肌膚狀態。

第二代Just Skin質感更清爽輕透、水潤易推，提供不厚重的自然輕底妝遮瑕度，更可以疊塗達至更佳的遮瑕效果。提供SPF15礦物防曬保護，可作日常防曬隔離霜單獨使用或作粉底使用。升級版的粉體折射技術與柔焦濾鏡，94%的消費者實證使用後肌膚細緻度大提升。

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Sofina Primavista Bright Charge Powder 煥光柔霧粉餅 $370

讀者們對Sofina Primavista 的粉底應該不會陌生，除了因為我是資深用家，每次新出品我試用過都會推介之外，其化妝底霜和粉底產品種類愈來愈豐富，既兼顧到不同妝感的需要，訂價亦非常合理。

最新推出的Sofina Primavista Bright Charge Powder 煥光柔霧粉餅採用 Bright Charge 配方，輕輕一抹粉底便能緊貼肌膚，漂亮反射光線，自然柔霧毛孔及不均膚色，令肌膚散發剔透明亮光澤，10小時持妝，只需用化妝底霜後直接塗抹便完成，快捷方便。

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Clarins Fix Make Up長效定妝噴霧 玫瑰雪葩限定版 $290/50ml

Clarins Fix Make Up長效定妝噴霧-玫瑰雪葩限定版，特別喜歡其細膩花香，配方加入有機蘆薈萃取，即時保濕、舒緩，同時保護肌膚。噴霧霧感細緻輕薄可均勻散落面上，化妝後全面使用，尤其在春夏潮濕悶熱天氣，能提供長效不脫妝的功效，亦可有需要時當作補濕舒緩噴霧全日使用。

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