Olay成為巴黎奧運 2024合作夥伴！5大精英運動員代言Cleansing Melts，集卸妝、潔面、護膚於一身？

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2024年奧運將在7月26日至8月11日於法國巴黎舉行，LVMH集團為最強贊助商，今屆肯定是歷史上最時尚奢華的奧運會，陸續釋出的超豪華精品陣容包括Chaumet設計獎牌，Louis Vuitton為奧運獎牌和聖火火炬訂製行李箱及奧運獎牌托盤，還有法國代表隊將穿著LV、Dior、Berluti所設計的服裝參賽等等，實在賞心悅目。

嘗試搜尋一下巴黎奧運 2024有關美妝護膚Happenings，暫時未有覺得興奮的資訊： 包括Sephora提供專業化妝服務並協助奧運火炬的傳遞儀式，Pantene 美容沙龍、Head & Shoulders、Mielle 、Gillette 以及 Braun 等品牌提供專為運動員設計的免費美容護理。而每位運動員都獲得一個以巴黎為主題的環保袋，內有 P&G 品牌產品，例如Oral-B、Head & Shoulders、Aussie、Safeguard 和 Febreze等等。（噢！沒有SKII）

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雖然P&G是奧運的長期贊助商，但Olay是首次成為奧運的品牌合作夥伴，品牌利用 2024 年夏季奧運會作為其全新 Cleansing Melts的發布平台，這產品更成為美國隊的官方潔面產品。

Olay Cleansing Melts 在巴黎奧運會上首次亮相，以女飛人Sha’Carri Richardson為首，連同田徑明星Athing Mu、足球員Rose Lavelle、攀岩運動員Natalia Grossman 和體操金牌得主Laurie Hernandez 等運動員組成的 #TeamOlay參與Cleansing Melts的推廣工作，包括電視廣告、平面廣告、社交媒體推廣，一系列推廣活動將持續到九月。

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驟眼看Cleansing Melts有點像日本的肥皂紙，都是加水在掌心起泡，還以為是市場文化差異，令這潔面小方塊在歐美市場搖身一變成為新奇產品，但細看資料原來這產品大有來頭： Olay經過 10 年研究以及 50 項專利的成果。

Olay更表示Cleansing Melts是 #GameChanging 的革命性潔面產品，可以卸妝潔面同時有護膚效果，既能深層清潔又不使皮膚乾燥，提供前所未有的潔膚體驗。

潔面是每天都會進行的護膚程序，優質的潔面產品更可改善肌膚狀態，我們認知的潔面程序是Double Cleansing- 先卸妝再潔面，如塗上防水的防曬產品，也同樣要雙重潔面。

Olay Cleansing Melts正好迎合運動員對皮膚護理的獨特需求，每日的訓練和比賽，他們要洗多次臉，要一次過洗淨汗水、防曬霜、污垢和油脂的潔膚產品通常會令皮膚乾燥繃緊， Cleansing Melts含8種成份，與水混合後3秒便會溶解成微氣泡，清潔效果比傳統潔面產品高 3 倍，可以輕鬆融化多餘的油脂、汗水、化妝品和防曬霜，重點是提供深層清潔之餘，不會令肌膚感覺乾燥或緊繃，除運動員外當然也適合所有人使用。

Olay Cleansing Melts備有Vitamin C、Hyaluronic和適合晚上使用的Retinol三種配方 ，每盒32片，大約US10一盒，大家有沒有興趣試呢？

詳情：https://www.olay.com/cleansing-melts







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