淺談中醫天灸養生：三伏天灸助驅寒治病？配合養生飲食和足浴，強身健體兼瘦身！

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早幾日如常到萬全堂每月調理，剛好是三伏天灸的日子，非常熱鬧，可見愈來愈多人認識這天然療法。很多年前我已連續三年進行了三伏天灸，最明顯的改善是鼻敏感發作的次數大幅減少。

三伏天是夏至後的三個「庚日」，處於小暑至立秋的期間，身患虛寒疾病的人可以在這時間，以敷貼溫熱藥物的力量疏通經絡，溫通臟腑，祛除體内寒氣，補益人體陽氣，進而減少寒性疾病的發作，達到「冬病夏治」、強身健體的作用。

三伏天亦是一年中最悶熱的時候，可分為初、中、末三個階段，從中醫角度而言，每個階段都有不同的養生重點，亦因為這段期間身體新陳代謝加快，只要配合飲食習慣，瘦身亦更有效率。

今年的三伏天時間

初伏：7/15-7/24

中伏：7/25-8/13

末伏：8/14-8/23

初伏：清熱

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初伏的主要任務是清除體內的熱氣，所以大家可以多多進食冬瓜、絲瓜、苦瓜等瓜類，不但營養豐富，還能除內熱、清火氣，是初伏時節的最佳養生食物。但瓜類屬涼性，在烹調時可以温性的生薑同煮。

中伏-去濕

女生常常被濕氣困擾，而三伏天是一年之中最佳的袪濕氣時間，可多喝去濕湯水排走濕氣，如去濕健脾的四神湯，只要加入茯苓、山藥、蓮子、芡實各10克燉煮即可。

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此外，綠豆薏仁湯也是去濕良品，綠豆有消熱消暑，止渴，利尿的作用，薏仁則利水滲濕，健脾清熱，對改善水腫和皮膚美容都有很好的效果。

末伏- 補血

不少女生都有手腳冰涼問題，還常常覺得體力不支、容易疲憊，可多吃補氣血的紅棗和核桃，紅棗亦可配桂圓、枸杞、紅糖等食材燉甜品或泡茶。

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如何將瘦身計劃與三伏天配合？

飲食方面，可多吃瓜類，喝四神湯、綠豆湯、薏仁湯等來幫助去濕氣，同時盡量減少冷飲和甜品，這種飲食習慣能幫助去水瘦身，如能同時減少進食碳水化合物，則可讓身體變得更輕盈。

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中醫認為三伏天不能過度出汗，因為這樣會傷津液而導致氣血不足，因此理論上太劇烈的運動在三伏天期間不宜進行，反而簡單的、微微出汗的運動可以幫助經絡通暢、維持健康生活。每天步行30分鐘以上，並且保持中等強度的走路速度亦能有效幫助減肥。

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此外，大家通常在秋冬季才會足浴，原來三伏天足浴更能讓氣血通暢，促進身體血液循環，提高身體的新陳代謝，消除水腫，有助消脂及打造易瘦體質，同時因活化血液循環讓四肢末梢暖起來，放鬆肌肉，並可提升睡眠品質。足浴水溫維持在40-42度，至後背及額頭微微出汗即可停止，一般泡10-15分鐘即可。

換言之，把握在三伏天期間透過飲食、運動、按摩，令身體的循環和代謝達到更佳狀態，便可以加強瘦身效果了。







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