兩代女神Blake Lively、Brooke Shields紛紛推出美髮品牌！以髮膜取代護髮素，才能養好髮質？

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花邊教主Blake Lively 乘著老公 Ryan Reynolds的全球大勢，加上擔任聯合執行製片人之一及女主角的電影《痛愛完成式》（ It Ends With Us）上映，每日花姿招展宣傳新戲之餘，更宣傳自己新推出的美髮品牌Blake Brown，本來如意算盤打得響，形勢一片大好！

然而，Blake與《痛愛完成式》導演及主演的Justin Baldoni 傳出不和，Blake拉隊甩開導演Justin宣傳，順道力推Blake Brown之餘，又暗示Justin在拍攝期間身體接觸時間太長，暗示有人「咸豬手」！

據講Justin邀請曾協助Johnny Depp於離婚官司期間力挽狂瀾的超級猛人Melissa Nathan幫手拆彈，又無獨有偶10日前有記者Kjersti Flaa，公開Blake 2016年接受訪問時態度惡劣的舊帳（這短片在YouTube已有3.6M瀏覽次數），更掀起一片考古熱潮，很多人貼出Blake多年來訪問時態度差的惡行，令這位人美心善的專業演員、時尚寵兒、創業家的完美人設迅速崩壞。事件仍在發酵中，破壞力有待觀察。

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Gossip完畢就介紹一下Blake Brown，近年很多明星推出美妝護膚品牌，當中美妝大亨Rihanna更被笑指生意好到她要荒廢歌唱事業。Blake Lively花了 7 年時間才正式面世的 Blake Brown正式加入戰陣。

Blake Brown 的誕生來自Blake Lively的親身體驗，她的招牌長髮曾染成金色、古銅紅和黑色，剛入行時因為工作令頭髮嚴重受損。當時一位髮型師告訴Blake Lively 一個護髮竅門：用髮膜取代護髮素，Blake 表示： 「很多人認為髮膜是特殊護理產品，但我每一次洗髮都會用到髮膜，我會建議直接用它取代護髮素。」據說荷里活名人的護髮習慣是備有兩套洗髮水+髮膜，一套主打保濕，一套用於強韌髮質。

Blake 習慣先用洗髮水洗頭（如有很多造型品則會洗兩次）然後敷上髮膜30秒再沖洗乾淨，下次則用另一套洗髮水+髮膜，沒有護髮素這個步驟，兩套產品交替使用才能養好髮質，這也是 Blake Brown 的理念。

Blake Brown 沒有護髮素，首度登場產品有洗髮水、Dry Shampoo、髮膜及造型等 8 款產品，包裝以金色打造出多角形輪廓，蓋子則為木紋設計，訂價由US$18.99-24.99。

然而受負面新聞影響，Blake Lively和Blake Brown在IG的負評不少，有說包裝不實際，亦有說Blake的髮質很差沒有說服力，當然亦有些人身攻擊⋯⋯估計Blake Brown的銷量一定會受到影響。

此外，另一位步入花甲之年的美國傳奇美人Brooke Shields，早前亦推出專為熟齡女士而設的護髮系列：Commence。

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從小美到大的Brooke Shields擁有標緻五官，濃密豐盈的長髮，修長身型，更被喻為擁有全世界最美的眉毛。外貌隨著歲月流逝而變化，今年59歲的她最著緊的反而是髮絲： 「到了人生的這個階段，就會突然意識到你的頭髮和頭皮有不同的需求。」她意識到頭髮不僅僅是她的問題，更是許多熟齡女性的共通問題，那就是：頭髮變得愈來愈脆弱以及愈來愈稀疏。

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Brooke Shields 和 Commence 團隊積極研究40歲以上熟齡女性的護髮需要，所有產品採用科學支持的複合物製成，幫助頭髮從頭皮開始長出更強韌、更濃密的頭髮。包括2-In-1 Instant Dry Shampoo，3-In-1 Leave In Conditioner以及Root Serum，訂價為US$21-30， 同樣是大眾化路線。







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