金智媛、BLACKPINK Lisa也愛用！韓國大熱「唇泥」顯色度高兼易塗，唇頰兩用超方便！

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絕對不是新產品的瓶裝「唇泥」，最近在韓國超人氣，有些品牌更在其他國家開Pop Up Store，甚有當年K Beauty首創 Cushion並輸出全世界的氣勢。

九月去首爾旅遊的時候，已將大熱品牌Fwee和Dasique快閃店放入行程， 經過Olive Young都見到多款瓶裝唇泥展示在當眼位置，絕對是今期流行。

這類產品的討論度開始高，有機會是金智媛在今年四月韓國Cosmopolitan的訪問中，提及平時外出時補妝必備的愛用唇彩是AOU霧面#04 Cold Balm，她大讚輕輕一抹就能營造好氣色，現已成為品牌長期熱賣。

AOU是韓國女團御用化妝師趙恩菲（조은비）的自創品牌，BLACKPINK的Lisa、aespa的Karina、邊佑錫、金智媛都曾推薦過AOU的產品。

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唇泥通常呈現膏狀，亦有些像比較挺身的Mousse，延展度高，色彩飽和，顯色度高、易塗抹，大都可用作胭脂和唇膏使用，瓶裝造型被認為使用方便而大受歡迎，但我反而喜歡筆狀或伸縮膏狀，所以說潮物大流行都是時來運到。

這是市場上一直都有的產品，今次成為潮物的原因除了因為明星加持之外，多個品牌推出琳琅滿目的唇泥亦大大助攻，我覺得今期Fwee的大成功，都可列入Marketing的個案分析了。

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Fwee Pudding Pot多達30種顏色可以選擇，有點像Mousse的霧面型唇彩，延展性高，既顯色又好塗，用指腹能塗出自然的霧面感，也可以用矽膠唇掃上色，價錢也非常相宜，玻璃瓶子手感十足，其實帶出街的確有點重，品牌聰明之處就是推出了可盛載唇泥的小匙扣，有多種顏色可供選擇，令我想起當年買了幾枚的Anna Sui唇彩指環。

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9月初探店時買任何產品都可換一個匙扣，再看官網IG更新，現已推出了更多顏色，而且亦有Pudding Pot＋Keyring在網店發售，另一新產品Jelly Pot又有另一套半透明Keyring，這些小玩意又剛好「食正」手袋掛飾的潮流，對Fwee的促銷真的是靈丹妙藥。

Fwee在韓國除了Olive Young有售也開設了旗艦門市，近期甚至在東京和LA也開設快閃店，走勢強勁。

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Dasique也是另一大熱品牌，粉紅色為主調的少女風格，裸色眼影盤很受歡迎，新推出立體心型包裝的Souffle Color Pot，柔軟質地，高顯色度，附迷你唇刷，備有15款顏色。品牌也有推出心型Keyring，在旗艦店買滿30000Won便可獲贈一個。

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另一走型格路線的韓國新品牌BRAYE，銀色薄身盒子，輕推就能補妝，亦可當作項鍊或手袋掛飾，暫時只推出唇彩，備有霧面和光澤兩款質地，霧面質地應該也可當作胭脂使用。

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要說唇頰兩用妝物，大家一定要認識Stila Convertible Color，這款2000年推出的產品在當年已大受化妝師和用家歡迎，24年後的今日，在Sephora仍然有售。

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講究護膚效果，又或是想與手袋襯同一品牌，N°1 De Chanel Lip and Cheek Balm 一號紅山茶花胭脂唇霜就最適合了，如果它是匙扣設計一定超級熱賣吧？這款胭脂唇霜含有豐富紅色山茶花油，配方含 86% 天然成分，豐潤軟滑質感與肌膚瞬間融合，令雙唇與面頰重現水潤飽滿，備有9款色調。







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