秋冬打造自然野生眉：歐美大熱的Brow Lift塑眉是甚麼？20分鐘軟化和定型可保持6至8星期！

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3月份在文章介紹過韓國專業睫毛管理品牌NUNU SHOP，昨日NUNU韓國院長SuWoo Lee 來港舉行Seminar，利用新推出專業產品示範專利睫毛“Pumpting”及Brow Lift技巧。

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同場上課還有幾位化妝師朋友，他們早已提供飄眉和美睫服務。談起修眉，他們異口同聲表示盡量不要剪眉毛，因為剪過的眉毛會更改生長方向，毛髮的形狀也會改變，當刻可能感覺整齊，但之後可能會更難打理，所以眉毛「毛流」不順或混亂的人士，Brow Lift會有不錯的效果。

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Brow Lift/Brow Lamination不是新技術，Benefit亦有提供類似服務。SuWoo Lee表示這種Treatment歐美和泰國早已流行，但韓國市場還未算十分普及。Brow Lift原理是以定型產品將眉毛方向調整，令眉毛更整齊貼服，甚至可填補眉間空隙，令眉毛看來更濃密立體，亦可在配合造型技巧加強眉毛「束感」呈現「野生眉」。

剛剛推出升級配方的NUNU Solution加入豐富修護成份，用於睫毛可做到強韌捲翹度，而且保濕度極高，捲曲度持久，睫毛質地光滑柔軟且有光澤，更重要是由軟化到定型最短只需17分鐘，除了能令睫毛捲曲外更能同時用於Brow Lift，所以她今次來港特別為學員示範同時進行“Pumpting”和Brow Lift的竅門，兩項療程效果同樣可維持6-8星期。

看SuWoo Lee的示範，可見這位美睫專家對每一根睫毛都非常執著，NUNU已推出很多不同弧度的模具，經驗豐富的美睫師能根據客人的睫毛長度和密度，眼睛形狀而決定使用哪一款模具，昨日SuWoo Lee替模特兒進行“Pumpting”後，大家都覺得效果非常好，但她覺眼尾睫毛的弧度再調整會更理想，立即示範用幾分鐘再度軟化及定型的竅門。

SuWoo Lee 認為有好的產品，熟練的技術，亦要有審美眼光，就好像Brow Lift一樣，歐美流行用這方法塑造蓬鬆的毛流感，但在韓國市場未必是主流，「最考功夫是眉型設計，分析眉毛的生長方向，利用定型產品幫客人塑造貼服齊整的眉毛，亦可配合飄眉，或眉筆產品達到更完美效果。」 她提醒大家洗面淋浴後要梳理眉毛，平日避免大力捽眉毛，這些小習慣能令Brow Lift的效果更持久。

市場上有其他專業美睫品牌，加上韓國的美妝潮流瞬息萬變，競爭絕對激烈，SuWoo Lee堅持NUNU的產品要創新獨特，「尤其在修護效果方面更要精益求精，因為幼細的睫毛和眉毛都非常脆弱，美化之餘更需要呵護，優質的專業產品才能幫助美睫師做更多生意。」

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例如NUNU其中一款產品Healing Balm是業界創新的三合一（wax／balm／treatment）產品，既能在睫毛療程中代替膠水或Wax發揮黏貼作用，同時亦可平日當作睫毛和眉毛修護霜，配方中的CMC成份能補充睫毛／眉毛所流失的蛋白質，以及令細胞有黏合作用，不但有助受損睫毛／眉毛康復，亦能防止水份及營養流失，加強光澤和彈力。「NUNU的宗旨是研發獨一無二的產品，我們會繼續努力開發優質的專業產品，讓美容師用得更得心應手，顧客又稱心滿意。」







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