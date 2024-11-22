從朱古力、乳酪到飲品！GABA減輕焦慮兼助眠？留意建議攝取量+最佳服用時間！

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最近聽了很多關於「失眠」的資訊，例如LUSH甜睡按摩芭的熱賣，令品牌也驚覺原來大量人士有失眠問題。早前到訪兩間Head Spa，和治療師閒談時得知他們有很多顧客的睡眠質素非常差。剛剛收到朗廷酒店集團「川 」與世界睡眠協會聯合發起的客房健康計劃資料，酒店更與人工智能睡眠分析領域的領導者Sleep Cycle合作，改善住客的睡眠健康。

根據《Journal of Clinical Sleep Medicine》的研究顯示，約40%成人在疫情後睡眠質量下降。由於社會和生活的不安感，沒法一夜安眠是很多人士的煩惱。

睡眠不足除了令人沒精打釆精神差，亦會令免疫力下降，容易傷風感冒，皮膚狀態不穩定等等。然而，失眠或睡眠不足的原因人人不盡相同，的確要自己主動審視各方面因素，是生活習慣、光線環境還是咖啡因？抑或是精神不能放鬆，令自己難以入睡？

今個星期在東京，留意到每間便利店的當眼處都是GABA朱古力，第一次接觸這款朱古力是東京某酒店的房間，隨後便開始留意，據說這產品以「給在壓力社會努力中的你的加油朱古力」定位而闖出名堂，更出乎意料地特別受男士歡迎，但似乎在香港的討論度不高，今次見到除了朱古力外，亦有其他GABA乳酪和飲品，那就簡單介紹一下這成分。

簡稱GABA的 γ-胺基丁酸（γ-Aminobutyric acid），在人體中具有神經傳導等生物活性功能，在大腦皮質、海馬迴、下視丘、基底神經核和小腦等都有重要作用，它能抑制中樞神經系統過度興奮，對腦部具有安定作用，促進放鬆和消除神經緊張。2006年《國際生化期刊》（Biofactors）和2012年《Amino Acids》的人體試驗發現攝取GABA後可以減輕焦慮，並且在有壓力的情況之下提升免疫力。

GABA是胚芽發酵時產生的一種胺基酸，作為食品添加用的GABA則經過希氏乳酸桿菌（Lactobacillus Hilgardii）發酵麩胺酸而提取，通過美國GRAS認證，是一種可以安全食用的物質。

GABA存在於蔬果類、全穀雜糧類、發酵食品、黑朱古力和茶等等，理論上平日飲食中也會吸收到，然而可能攝取量不足而未能發揮作用。GABA 的每日建議攝取量為100~300mg，若想加強效果，可將劑量提高至 300~500mg。

有說GABA用於助眠的最佳攝取時間是睡前1～2小時，維持心情幫助入睡，以維持睡眠品質，學習或工作時需要冷靜和專注，也能補充GABA幫助發揮更好表現，換言之，其實任何時候補充GABA都可以。但注意懷孕婦女、以及正在服用血壓藥和鎮靜劑的人士，建議服用GABA補充品前先諮詢醫生。

能夠用天然方法改善睡眠品質，當然比用藥物對身體更友善。大家下次見到GABA食品，不妨買來試試！







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