Finder Tokyo 期間限定東京選物店！精選護理好物推介：矯正身型鞋墊、溫泉藻頭皮養護系列、極輕量按摩槍

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雖說網購大流行，眼見大部分朋友到外地還是喜歡周圍逛，塞爆行李箱是平常事。可見舒適的購物環境遇上好心情（加上匯率），仍然能引起消費意慾。

我既喜歡逛街購物，也會間中網購，始終喜歡親自接觸過，即時使用的喜悅。然而現時香港的營商環境實在艱難，幾乎只有連鎖或大品牌才站得住腳，特色選賣店很多都轉為網店，所以，有心經營的實體店商戶更值得大家留意。

開業已幾年HAUSTAGE是比較有想法的選物店，強調對可持續和環保生活的關注，精選世界各地的高質產品，最近與日本東京都中小企業振興公社合作舉行「Finder Tokyo」，當中也有些Health & Beauty產品。

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Beauté Rondo Withfam防曬系列

米山洋子博士2019年在東京創立的健康護膚防曬品牌Beaute Rondo，精選植物配方及保濕成分，特別為敏感肌膚研發的戶外防曬產品，推出後反應理想，及後推出適合一家大小「Withfam」防曬系列，以可愛熊貓為吉祥物，最新推出多用途滋潤乳霜，包裝也是可愛滿分。

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Doctor Air按摩槍

上回在東京我買了一支非常輕巧的按摩槍，之後外遊我都有帶備傍身舒緩小腿，而這款Doctor Air按摩槍比我買那款更輕，只有約 220g（128mm X 88.2mm），強大 7mm 振幅，舒緩筋膜層，具有 4 種振動模式，每分鐘約 3,000 次振動，振動時只有約 41分貝，附設頭皮按摩頭、球型按摩頭、大U型按摩頭，可用於面部及頭部，未買按摩槍的朋友大可考慮一下，但注意一定要跟足指示使用，用力寧輕勿重，否則容易受傷。

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Velas Onsensou溫泉藻頭皮養護系列

大家喜歡浸溫泉嗎？原來溫泉藻精華有強勁護髮功效。

別府有超過 200 個公共溫泉，超過 2700 處溫泉泉源。『溫泉藻類研究所』的研究人員發現別府的溫泉中生存著多種微生物，在極端環境下依然極富活力的溫泉藻，並成功從中提取出了有抗糖、抗炎、抗老功效的溫泉藻精華成分並在日本申請獲得專利，Onsensou頭皮養護系列採用日本温泉藻及温泉酵母提取精華等天然材料，深層修護頭皮，輕盈質感，即時為秀髮帶來蓬鬆飽滿效果，輕盈質感。除了深層修護外，亦設有獨特的香氛配方，持久留香，讓頭髮散發迷人香氣。

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Ayurmaster 護膚系列

Ayurmaster是由橫濱市立大學老年科學實驗室的一家新創公司開發的，該實驗室多年來一直研究細胞衰老和年輕化的機制，融合尖端生命科學和阿育吠陀美容與健康理論。經過 20 年的皮膚老化護理研究，發現 10 種皮膚最佳组合的草藥「Ayucelra-SK」，與納米單寧酸的奢華組合，可促進新陳代謝，對抗肌膚老化。產品含有傳統的阿育吠陀草藥，採用最新技術在日本國內生產。建議初用者可使用[H／T乳液]和美容精華液，調節肌膚更新，賦予柔軟水分和緊緻效果，令肌膚水潤亮澤。

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Foot Free 記憶鞋墊

近年買鞋著重舒適感，尤其是想達成每日行一萬步的目標，舒適的鞋更不可少，想不到鞋墊除了能令步履舒適，更有助穩定身體軸線，這款Sancho Foot Free 記憶鞋墊，創辦人竹田抄百合小組花6年時間研發記憶形狀，鞋墊有充足的彈性，均勻地刺激腳底的肌肉及分散壓力，確保身體軸線穩定，能夠均衡使用肌肉，讓骨盆恢復到正確位置，減輕疲勞，特別受Office Lady歡迎，如果想增加高跟鞋的舒適度，不妨一試。

「Finder Tokyo」HAUSTAGE AIRSIDE

地址：Haustage, L303 AIRSIDE

日期：2024年 12 月 9 至 22 日

詳情：https://www.instagram.com/haustage/







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