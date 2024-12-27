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Get it Beauty！ - Michelle Yeung

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27/12/2024

飲水的學問：水也是可持續時尚！New York Fashion Week 的指定礦泉水有甚麼特別？

#Fitness #Skincare #礦泉水 #Editor’s Pick #Body Care & Hair #水 #Icelandic Glacial #New York Fashion Week #Editors Pick #Health & Fitness

　

 
 
 
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　　到朋友家中作客，發覺他們款客的水很順滑清甜，不知不覺便乾了一杯，原來是來自冰島的Icelandic Glacial。

 

　　多喝水對身體有好處，遇到味道可口的水，當然立即搜尋資料了解一下： Icelandic Glacial來自冰島奧爾福斯泉（Ölfus），水源直接由泉源流入生產設施，只收集少於0.1%天然水流量，確保剩餘水量自然流向大海。這款水未經處理，沒有添加任何成分，口感純淨清爽，礦物含量低，水質呈天然鹼性 pH 8.4，包裝採用rPET（回收聚酯），瓶身由消費後回收的塑膠製成，同時亦有鋁罐包裝，是全球首個在產品和營運上均獲得 CarbonNeutral認證的瓶裝水。

 

　　這款水對我的吸引力是「味道」，但其另一賣點是天然鹼性，順帶一提，有說鹼性水對身體有益，如改善代謝、胃酸倒流、提高骨質密度、促進身體排毒、支持體液平衡、改善肌膚狀態等等，但切記只限於天然鹼性水，由機器產生的鹼性水，沒有礦物質，長期飲用會過度中和胃酸，有機會把身體變成消化不良，對身體有不好的影響。

 

 
 
 
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　　隨著消費者愈來愈注重健康，很多健康飲品和礦泉水都以「時尚配件」為切入點，在時尚盛會當中與酒精飲品平分春色，如 Icelandic Glacial曾在Los Angeles Magazine，New York Fashion Week 及 Miami Swim Week 中成為指定礦泉水。又例如我一向愛飲的Fiji Water也在AFI Fest 、34th Gotham Awards以及《2024臺北時裝週》的官方指定合作品牌，將優質水融入時尚潮流，的確喝優質水對身體有好處，應該多多推廣。

 

查詢： https://www.instagram.com/icelandicglacial_hk

 

正確喝水建議

 

　　找到好喝的水，自然會喝多幾口，每人每天的建議最佳喝水量，可從體重換算：

 

　　每天建議最佳喝水量=每公斤體重30~35ml

 

　　如：體重60kg，每天建議最佳喝水量為60×30~35=1800~2100ml (約2公升）實際情況可依個人體質、習慣，運動量和排汗量增減，但不要超過3000cc。

 

　　盡量挑選常溫水：喝常溫水會比冰水對身體好，冰水會刺激氣管或血壓收縮，對身體的負擔較大。

 

　　一小時內的飲水量不要超過1000ml： 腎臟每20分鐘平均只能吸收200ml的水量，喝超量只會加速排掉，導致血液更濃稠、身體更缺水，除了腸胃不舒服，更有可能引起水中毒「低鈉血症」。因此一小時內飲水不要超過1000ml，而且要小口喝或慢慢啜飲。

 

　　氣泡水最好選擇無添加： 氣泡水可增加喝水意欲，但以沒有額外添加糖、人造甜味劑，並且低熱量、含有鈣、鎂等礦物質的為佳，由於氣泡水加入二氧化碳，會增加飽足感。此外，亦有助腸胃蠕動，緩解便秘，以及中和運動後產生的乳酸，消除疲勞。最好選擇完全無添加的氣泡水並放入鮮果片，DIY天然果味氣泡水。

 

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