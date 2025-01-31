是面膜也是化妝品？化妝大師Pat McGrath重現Maison Margiela 2024大秀「瓷娃」面膜，真能做到Glass Skin效果？

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國際化妝大師Pat McGrath去年在Maison Margiela 2024 Fashion Show的Glass skin「瓷娃娃妝」技驚四座，模特兒的肌膚如陶瓷娃娃般光滑細緻，泛著玻璃光彩！在這個AI泛濫的年代，行走的陶瓷娃娃仿如Tim Burton電影走出來的角色，隨即引起極大迴響，讓全球化妝師、時尚網紅等瞬間開始討論起，究竟是如何做到Glass skin效果，而又不失模特兒的天然輪廓？

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McGrath本尊在IG上載一段後台影片，片中只見使用噴槍來為模特兒上妝，模特兒還模仿電影《畫皮》中撕下一層皮般的畫面除去玻璃妝容，Creepy得來也相當有趣。

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當時「瓷娃娃妝」討論度飆升，全球不少化妝師、KOL都開始嘗試調配各種產品仿妝，著名化妝師 Erin Parsons 指出用被稀釋過的撕除式面膜便可做到類似效果，他實測將產品稀釋後，以噴槍重複噴灑5層以上，再用吹風機風乾，成功做到「瓷娃娃妝」效果。

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時隔一年，Pat McGrath Labs Glass Skin： 001 Artistry Mask宣佈於1月30日正式推出。大師將細緻的舞台妝容，變成一款由甘油、玫瑰花水和尿囊素組成的面膜。McGrath表示：「那些在網上瘋傳的仿妝短片非常精彩，每個我都有看到。我想創造一些東西，既能尊重他們的熱情，又能讓每個人都能感受到那種容光煥發、肌膚如玻璃般的時刻，不僅僅是在舞台或社交媒體，而是生活中的任何時刻。」

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對喜歡化妝的人或是專業化妝師而言，這的確是很好玩的化妝品，當然從成分來說它也是一款保濕面膜。大師給用家的貼士是：「這面膜有很多有趣的使用方法。可以塗抹到面部輪廓較高的位置（顴骨、鼻樑和下巴）來，塑造閃亮的塑膠光澤。搭配Highlight Powder或亮膚保濕霜，少量即可增強玻璃肌膚效果。」

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究竟使用Glass Skin： 001 Artistry Mask化妝的實況如何呢？ Dazed US的作者Laura Pitcher實測： 這面膜用於化妝的時候，如想有最完美效果，要先去除面毛，也要用專用膠水將眉毛梳至貼服，可以將它塗在裸露的皮膚上或化妝後，最好先用水濕潤化妝掃，然後分階段在臉上塗抹薄而均勻的面膜，每層都乾透後再塗下一層，這才確保表面光滑均勻。

四層面膜乾透後，形成一層像漆的薄膜，就像平日用撕貼式面膜一樣，面部不能動。她選擇了 Maison Margiela 風格的妝容：細如鉛筆的眉毛、大面積的胭脂和心形娃娃唇妝，「瓷娃娃妝」的代價是無法說話，因為一有面部表情玻璃皮膚便會剝離，Laura在紐約的街道上行走，在Cafe「扮」下午茶，引來很多好奇目光。

Laura不吃不喝，沒表情地做了社會實驗，在街上遊走幾小時便撕走面膜，「保濕和滋養成分令皮膚確實看起來容光煥發，但要花多一點時間處理面上的殘留面膜呢。」

我認為外國人輪廓化成陶瓷娃娃還好，化妝舞會或舞台表演可以一試，亞洲面孔還是有點保留……







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