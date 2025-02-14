轉季預防肌膚敏感！敷冰鎮靜痕癢肌膚外，外塗精華乳也能幫助減少皮膚炎症？

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愈來愈多人有皮膚敏感困擾，蕁麻疹、濕疹或是皮膚容易過敏等。

朋友近年皮膚「失靈」，最近頸部和手腳位置都爆發濕疹，因為她之前曾使用類固醇藥膏，再發作時的情況比之前更嚴重，甚至影響生活和心情，於是嘗試轉用天然產品，試了幾款產品後才找到一款有效改善問題，與此同時她實行Vegan Diet，大約三個月後終於見到改善，她笑說藥費比之前用西藥多一截，但皮膚的失常狀態終於穩定下來。

自小有濕疹困擾，多年前大廈維修的灰塵導致敏感甚至要打類固醇針才有效，不過似乎隨著年紀增長或是體質轉變，蕁麻疹和濕疹的發作規模都比以前低，加上經過多年經驗，都找到一些合用的藥物和外塗產品舒緩症狀。此外，我還有兩個舒緩痕癢的方法（只限範圍小及輕微情況），冰敷：儲起買冷藏食物的小冰包，需要時先塗上止癢產品，用手／廚房紙裹著小冰包敷在痕癢位置，對突然冒起的紅腫痕癢有舒緩作用。

而以下是個人發現的搔癢工具，絕對不是官方用法，那就是Foreo潔面儀，之前抓到皮破血流，嘗試塗上薰衣草蘆薈啫喱，再用荒廢了一段時間的Foreo潔面儀「搔癢」幾下，不會抓損皮膚又有搔癢效果，從此，那部潔面儀的用途便改寫了，記得每次用完都要清洗。以上兩個方法雖然未必對每個人都有效，但有需要時不妨試下。

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多種因素都會導致肌膚產生過敏反應，如污染、溫度變化、風吹、日曬、壓力、焦慮、食物及生活方式等等，個體不同，致敏的成因和程度也不盡相同，過敏的症狀通常是刺痛、緊繃、痕癢和灼熱等各種不適感，聽來好像真的危機四伏。2021年諾貝爾醫學獎的重大發現： 面對通常無害的刺激，神經纖維會過度反應。大腦會將這程炎症視為攻擊的訊息，除了有不適反應，神經纖維亦會釋放致炎症因子，它們會依附在皮膚的角質細胞上，稱為神經性的惡性循環或神經性發炎。可以理解為當皮膚一旦被刺激後，皮膚的耐受性變差，再次過敏的機會便會增高。

所以皮膚出現過敏時除了要找出原因對症下藥外，更要以平常心面對，因為情緒也會影響皮膚狀態，可以的話就多睡覺，休息對穩定皮膚狀態絕對有影響。

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敷冰可以使血管收縮，有助緩解痕癢的感覺，算是鎮靜皮膚反應的原始方法，但原來用外塗產品也可以限制神經纖維的過度反應，說的是Sisley Soothing Care For Sensitive Skin舒敏修復精華乳（$1500/40ml） ， 100%純天然活性成分，配方精簡不含防腐劑，針對限制神經纖維的過度反應，阻礙角質細胞形成，減少皮膚炎症，有效抑制由各類日常刺激因素導致的皮膚過度反應，打破導致肌膚過敏的惡性循環。肌膚的防禦屏障得到強化，耐受性提高，對外界刺激因素的敏感度降低。聽落好像是高敏皮膚的鎮靜劑一樣，皮膚「情緒穩定心情平和」，「發爛」的機會也會大大減低了。







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