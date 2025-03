《色慾都市》Kim Cattrall是美妝品生招牌？生動演出Charlotte Tilbury廣告，重現當年的自信性感！

Get it Beauty!

相信大家對《色慾都市》(Sex and the City)不會陌生,沒有Samantha Jones(Kim Cattrall飾)的《色慾都市2.0》(And Just Like That...)有沒有失望呢?雖然2023年Samantha 客串第二季《色慾都市2.0》,但已表態拒絕回歸第三季,作為觀眾即使體諒仍感可惜。

兩星期前,Lancôme驚喜釋出Kim Cattrall的 Idôle Flutter Extension睫毛膏廣告短片,這款睫毛膏強調纖長效果和持久性。短片中Kim Cattrall以休閒的形象展現Samantha Jones自信和大膽的風格,一邊分享產品用後感,一邊俏皮地表示大家都需要「持久一點」和「長一點」,非常幽默。

這次宣傳反應極好,短短兩星期IG Reels已有9.4M瀏覽,這結果亦符合美容品牌邀請Gen X 偶像來吸引廣泛消費群的趨勢。據《Cosmetics Business》報導,Idôle Flutter Extension廣告短片發布後,首個星期銷售便增長12%,顯然68歲的Kim Cattrall在成熟女性和Gen X市場依然有影響力。

說Kim Cattrall是因角色而痛失本名的演員也不為過,觀眾愛Samantha Jones的性感、自信、敢言和真性情,即使Kim Cattrall在61歲時已經表示想與Samantha說再見,然而觀眾仍記掛她飾演的Samantha Jones,又或是已將她與這角色視為共同體。

昨晚Charlotte Tilbury官方IG釋出最新的Pillow Talk Soulmates Collection廣告也是由Kim Cattrall俏麗登場,Samantha與Charlotte通電話,很難不聯想到SATC!雖然這系列廣告香港不會採用,但在IG和YouTube也可欣賞。

短片中Kim Cattrall身穿粉紅套裝,使用Charlotte Tilbury的Pillow Talk色系,大膽而鮮明的妝容,配合一身粉紅造型展現性感魅力,當然少不了與Charlotte的傾電話說心事的情節。

Charlotte Tilbury的Pillow Talk是品牌最具標誌性的系列,本尊表示:「大家有否注意到,當墜入愛河時,血液會湧上雙頰和雙唇,使臉頰更紅潤、雙唇更加豐盈!當接吻時,體內釋放的安多芬會讓唇部更加性感誘人!這靈感促成Pillow Talk系列誕生!我從與生俱來的柔嫩粉調中汲取靈感,創造出一款適合任何膚色的經典色調!」這種帶有微紅和棕色調的粉莓色能神奇地適合與大多數人的自然唇色和膚色產生和諧共鳴,因而也被稱為Magic Color。

Pillow Talk之所以如此受歡迎,除了因其色調能配合不同膚色,亦因為這系列融入Pillow Talk Love Filter Effect,為臉龐增添柔和光暈,無論日常淡妝到派對的華麗妝容均帶有溫度浪漫氣質。

香港將於4月1日上市Pillow Talk Beauty Soulmates Collection夢幻心動系列,Pillow Talk Beauty Soulmates Palettes心動夢幻氣色盤($460),集齊胭脂、提亮、定妝三合一,結合兩大傳奇系列:Airbrush Flawless Finish Setting Powder 輕盈無瑕蜜粉及Pillow Talk夢幻裸粉色胭脂,塑造白裡透紅的柔焦妝感。

Pillow Talk Love Effect Lipsticks心動蜜語唇膏($300),四款顏色分別為 MATTE REVOLUTION & K.I.S.S.I.N.G唇膏配方,唇膏外殼鑲嵌著粉紅愛心寶石,我想起Barbie的化妝品。

Charlotte Tilbury將於4月4-16日於希慎廣場開設 PILLOW TALK 「HOUSE OF LOVE」期間限定店,於指定網站登記,可體驗90分鐘彩妝指導服務,免費領取 ICONIC! PILLOW TALK 迷你睫毛膏,完成指定任務更可贏取神祕禮品!







