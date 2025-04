解開巴黎女性時尚之謎：法國百年品牌Buly 1803出版美容讀物，以歷史和哲學角度談女性保養！

加入最愛專欄 收藏文章

復刻19世紀法國美學的Officine Universelle Buly 1803(Buly),以浪漫情懷及充滿儀式感的獨特風格,全球每間分店均成功吸納很多慕名到訪的顧客。

Buly創辦人對19世紀法國美學的深度研究和熱愛,不單反映在來自19世紀的草本療法、產品包裝和店舖設計,全新發表的精品讀物—《The Art of Being Beautiful》($410),更將Belle Époque美好年代時期巴黎女性推崇的美容心得、儀典與舉手投足的儀態論述,集結成書公諸同好。從歷史和哲學角度談女人的保養打扮,在瞬息萬變追求潮流的主旋律下反而顯得更獨特有趣。

為慶祝《The Art of Being Beautiful》出版,上星期Buly香港專門店變身成一間19世紀復古書店,貫徹品牌一向著重的儀式感。當日由香港文學生活館(House of Hong Kong Literature)提供各種與香港文化相關的主題書籍,而大館Taschen書店則精選一系列涵蓋法國歷史、巴黎時尚、植物學和復古時尚等主題的大開本書籍,陳列在雲石枱供大家自由翻閱。

一提到巴黎時尚,最普遍的形容詞是「Effortless Chic」,仿佛巴黎女人都是天生時尚,毫不費力。《The Art of Being Beautiful》的作者,Buly創辦人Victoire de Taillac 告訴大家:

The Parisienne’s secret: taking care of everything while pretending not to.

(巴黎女人的秘密:照顧好一切,卻假裝什麼也不屑一顧。)

Victoire 對文學和美容同樣充滿熱情,從舊物和書籍收集19 世紀的文本、文章、建議和美容儀典,將這些巴黎女人忠實活用的知識,以散文形式表達,《The Art of Being Beautiful》的內容不但涵蓋19世紀的美容秘訣,更傳達生活和自我呵護的哲學,從護膚到化妝、從服飾到個人魅力的全方位美學指引,解開巴黎女人時尚之謎。

全書共分為八個章節,包括哲學和實用的美容方法和儀式,有別於常見的美容工具書,內容有部份可供細味和思考。

例如第一章以「鏡子」為切入點,象徵自我審視、個人形象的塑造,以及美麗的內外連結。

Do you know who is the first and the best adviser for a woman? Her mirror.

鏡子在19世紀巴黎女性的生活中不僅是實用的工具,更是探索自我、展現魅力的儀式性物件。巴黎女人如何通過鏡子進行日常美容儀式,如何利用鏡子來審視自己的肌膚、妝容與整體氣質,將照鏡轉化為一種儀式化的自我關懷。

每天早上通過鏡子觀察自己的皮膚、健康狀態,歲月痕跡,從鏡中了解自己,尋找自己的吸引之處,每次穿搭後也讓鏡子給你最精準的建議。

美麗的第一步是忠誠地面對自己,了解自己和欣賞自己,而當中最重要的道具就是鏡子。

書中提供的美容方法則是19世紀古方,由潔面、護膚、護髮到生髮配方,雖然現代人未必會有興趣自製護膚品使用,但不失為有趣的實用知識。但有興趣的朋友,Buly也有提供不少護膚品原材料,可參考舊日專欄

至於大家可能最有興趣的部份-巴黎女人「不經意」的藝術,如何從肢體動作、聲音、笑容、打扮各方面釋放誘惑力,大家就要細味閱讀了。







etnet香港好去處推出小紅書版!立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報!► 即睇詳情