解開巴黎女性時尚之謎：法國百年品牌Buly 1803出版美容讀物，以歷史和哲學角度談女性保養！

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復刻19世紀法國美學的Officine Universelle Buly 1803（Buly），以浪漫情懷及充滿儀式感的獨特風格，全球每間分店均成功吸納很多慕名到訪的顧客。

Buly創辦人對19世紀法國美學的深度研究和熱愛，不單反映在來自19世紀的草本療法、產品包裝和店舖設計，全新發表的精品讀物—《The Art of Being Beautiful》（$410），更將Belle Époque美好年代時期巴黎女性推崇的美容心得、儀典與舉手投足的儀態論述，集結成書公諸同好。從歷史和哲學角度談女人的保養打扮，在瞬息萬變追求潮流的主旋律下反而顯得更獨特有趣。

為慶祝《The Art of Being Beautiful》出版，上星期Buly香港專門店變身成一間19世紀復古書店，貫徹品牌一向著重的儀式感。當日由香港文學生活館（House of Hong Kong Literature）提供各種與香港文化相關的主題書籍，而大館Taschen書店則精選一系列涵蓋法國歷史、巴黎時尚、植物學和復古時尚等主題的大開本書籍，陳列在雲石枱供大家自由翻閱。

一提到巴黎時尚，最普遍的形容詞是「Effortless Chic」，仿佛巴黎女人都是天生時尚，毫不費力。《The Art of Being Beautiful》的作者，Buly創辦人Victoire de Taillac 告訴大家：

The Parisienne’s secret: taking care of everything while pretending not to.

（巴黎女人的秘密：照顧好一切，卻假裝什麼也不屑一顧。）

Victoire 對文學和美容同樣充滿熱情，從舊物和書籍收集19 世紀的文本、文章、建議和美容儀典，將這些巴黎女人忠實活用的知識，以散文形式表達，《The Art of Being Beautiful》的內容不但涵蓋19世紀的美容秘訣，更傳達生活和自我呵護的哲學，從護膚到化妝、從服飾到個人魅力的全方位美學指引，解開巴黎女人時尚之謎。

全書共分為八個章節，包括哲學和實用的美容方法和儀式，有別於常見的美容工具書，內容有部份可供細味和思考。

例如第一章以「鏡子」為切入點，象徵自我審視、個人形象的塑造，以及美麗的內外連結。

Do you know who is the first and the best adviser for a woman? Her mirror.

鏡子在19世紀巴黎女性的生活中不僅是實用的工具，更是探索自我、展現魅力的儀式性物件。巴黎女人如何通過鏡子進行日常美容儀式，如何利用鏡子來審視自己的肌膚、妝容與整體氣質，將照鏡轉化為一種儀式化的自我關懷。

每天早上通過鏡子觀察自己的皮膚、健康狀態，歲月痕跡，從鏡中了解自己，尋找自己的吸引之處，每次穿搭後也讓鏡子給你最精準的建議。

美麗的第一步是忠誠地面對自己，了解自己和欣賞自己，而當中最重要的道具就是鏡子。

書中提供的美容方法則是19世紀古方，由潔面、護膚、護髮到生髮配方，雖然現代人未必會有興趣自製護膚品使用，但不失為有趣的實用知識。但有興趣的朋友，Buly也有提供不少護膚品原材料，可參考舊日專欄

至於大家可能最有興趣的部份-巴黎女人「不經意」的藝術，如何從肢體動作、聲音、笑容、打扮各方面釋放誘惑力，大家就要細味閱讀了。







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