四叔最愛馬油護膚品？日本傳統護膚智慧：馬油洗面+洗髮護理，男女老幼都適用！

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日前到The Henderson舉辦的《李兆基博士紀念展-和光同塵》展覽，除了欣賞到李兆基博士（四叔）的私人珍藏和真跡，日常隨身攜帶的懷錶，孫兒百日宴的手寫演辭，以及家傳腰帶等，闡述他從金行學徒到地產巨擘的精彩一生。

其中一個展區重現四叔的辦公室場景，檯上的橙色盒子（馬油）非常搶眼：「全港大眾熟知的『馬油軼事』： 李兆基博士因愛用這款平民護膚品，不僅贈予員工朋友，更附上實用指南。雖非名貴但包裝精緻。友人常言每年定必會收到這份暖心禮，簡單心意更勝千金。物輕情重，小物承載的分桌精神，體現其待人處世之道。」

立即搜尋資料，早在2015年已有四叔出席公開活動將自己從日本買回來的馬油送給在場記者的報導。據講四叔平日會自備一小樽北海道馬油傍身，不時便會搽手搽面滋潤下，所以即使是耄耋之年，雙手依然滑淨。

同年（2015）亦有報導谷日網上百貨平台，07年開始賣馬油，到15年銷售增10多倍，每年總銷量逾10萬枝，15年初四叔在記者會派完橙色盒裝馬油，再帶挈銷量增加10多個百分點。

而參加過北海道旅行團的Auntie表示，聽過導遊介紹「四叔馬油」熊牧場馬油（Q10配合）為必買名物，特點是無色無味，延展性和保濕度極佳且完全不粘膩。

購買連結：谷日網上百貨平台

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日本人應用馬油始於江戶時代，因發現馬油富含脂肪酸（如油酸和亞油酸），能深層滋潤皮膚，改善乾燥或敏感膚質，所以當時將馬油提煉成護膚品。及至20世紀，馬油開始商業化，多個品牌將其推廣為現代護膚品，更發展不同配方的面霜、護手霜和潤唇膏等產品，以價格親民及男女老少合用而成為家中常備的萬用膏。除了「四叔馬油」之外，市面上有林林總總加入馬油護膚品，質地、香氣、馬油含量都不盡相同，所以購買前要先看清楚成份。

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優質馬油製品會進行低溫脫臭和脫色處理，確保無異味且呈透明或淡黃色，而醫用級馬油需進行高溫滅菌或紫外線處理，確保無菌，適合用於燒傷或傷口癒合。

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純馬油就如植物護膚油一樣用途多多，男女老幼，甚至寵物都可使用，除了可外塗，日本人冬天更會用馬油洗面，據講能清潔之外，更可令肌膚更滋潤有光澤。

馬油洗面法的步驟非常簡單，選用一款純度高的馬油或馬油霜，卸妝後用適量在面上打圈按摩，最後用浸滿化妝水的棉花將馬油抹乾淨便可。另一方法是輕輕按摩3-5分鐘，用溫熱毛巾抹走馬油，並用溫水洗面後再繼續護膚程序。

此外，馬油也可當作洗髮前護理，有效改善髪質，促進頭髮生長，減少頭髮脫落。取適量馬油塗於髮根，用指腹輕輕按摩頭皮，待20分鐘讓馬油完全滲入頭皮，再進行正常洗護程序便可。







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