LUSH誕生30周年：從擴香浴油到香氛蠟燭，鎂鹽按摩芭以外的私心推介！

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不經不覺，LUSH今年三十周年，我喜歡LUSH的玩味，也有使用並回購部分產品，朋友的反應很兩極，「味道大強烈吧？對面馬路都聞到。」、「聖誕節收到很開心！」、「Bath Bomb好多金粉，好Messy⋯⋯」、 「Bath Bomb設計有趣又有很多泡泡，浸浴特別開心。」「五顏六色真的全天然嗎？」

LUSH於2021年撒出主流Social Media，並聲明「感謝告密者Frances Haugen揭露了總公司的內部研究，揭示該平台帶來的真實傷害。因此在2021年的黑色星期五，我們決定退出Instagram、Facebook、Snapchat和TikTok，直到這些平台可以為其用戶提供更安全的環境開始。」，此舉實在非常大膽，亦肯定會被納入Marketing的Case Study個案。

回顧品牌歷史，原來LUSH早於2006年有更大膽的行動-大力打擊動物測試，在他們初期倡議的行動中，已堅決反對在歐洲重新引入動物實驗的法案，他們的慈善倡議經理和示威人士甚至在布魯塞爾被扣留12小時，此外，他們更試圖在歐洲史特拉斯堡的議會外傾倒2噸糞便！

不熟悉這牌子的朋友，可能會覺得它們的出品Gimmick多於認真，但自去年在網絡大熱的Sleep甜睡時光鎂鹽按摩芭，大比數用家都表示有助眠效果，至今銷情仍然持續，可見並非只靠Gimmick。

另一款早年在Twitter大熱的「凌虐毛孔組合1+1」： Lush Mask of Magnaminty清爽薄荷面膜與Biore毛孔清潔鼻貼，有網民進行實測以後表示，頑固黑頭以及鼻上粗大毛孔好像從此消失了一樣，而這款面膜也是長期熱賣。

還有以燕麥和薰衣草為主要成份的Dream Cream夢想成真護膚乳，早年已有用家在網上分享用後感表示用後減少濕疹發作，LUSH去年將Dream Cream進行臨床測試，證實對三歲及以上的濕疹傾向肌膚有顯著改善，紓緩皮膚乾燥、痕癢及泛紅，連睡眠質素亦有所改善。

提起LUSH自然會想起浴室，創辦人Mark Constantine認為當外界風起雲湧之時，或許只有浴室能讓大家稍歇身心，享受片刻平靜，LUSH於1989年發明了全球第一個汽泡彈。這些蘊含碳酸氫鈉的汽泡彈，如糕餅的外型和香氣大受歡迎，1990年4月27日為Bath Bomb註冊商標，並正式訂立世界汽泡彈日，2024年推出首款為冷水浴而設的瀉鹽汽泡彈，豐富鎂成分的瀉鹽有利於紓緩肌肉痠痛不適。

2022年開始LUSH開始與不同電影及IP聯乘限量系列，海賊王、Super Mario、Barbie、Minecraft和Minion等等，吸引了不同界別的新用家，最新的Hello Kitty and Friends只在官網發售，據說銷情都相當不錯。

LUSH與The Body Shop的風格各異，但原來有一段淵源。在LUSH成立之前，兩位聯合創辦人Mark Constantine和Elizabeth Bennett曾為The Body Shop創辦人Anita Roddick研發產品，包括潤膚乳，而這亦是The Body Shop成為家傳戶曉品牌的功臣之一，適逢品牌30周年推出的The Lush Version，就是將元祖級並停產的經典產品重新詮釋，當中包括當年為Anita創作的護膚配方，黃白色為主的設計，有點像乳酪和芝士的包裝。

私心推介比較少人提及的產品：

像一排朱古力的LUSH MELT擴香浴油（$120/70g），暫時只有幾款香味，好處是既可用來1-2格放入暖水浸浴，又可以放在融蠟器中融化，每格建議燃燒時間 6 小時。

對比起其他產品，可燃燒長達 35 小時的香氛蠟燭是相對抵買之選（$170-$220），蠟燭基底以椰子油及蓖麻油製成，可惜這是限定系列，有興趣的朋友要快手了。

為了尋找替代店內即棄包裝的物料，LUSH在英格蘭北部找到供應商提供40000條復古多用途風呂巾（Knot Wrap），並於2009年推出，及後與印度非牟利組織re-wrap生產100%有機純棉Knot Wrap，近年更推出以塑膠瓶回收再造的Knot Wrap，其柔軟質地放在手袋既可用來包裹物件，更可以當Scarf使用，加上圖案愈出愈精美，每間店的存貨都有點不一樣，每次去都有尋寶感覺，之前推出過一款黃貓圖案（$80），送禮自用買了共四條！







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