育髮基本守則：定期頭皮Rest Day！3款清潔頭皮洗髮水推介，深層潔淨回歸皮脂平衡！

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亞洲髮型大師Pius Yiu與時裝造型師 Dorothy Hui共同研發的SUNDAY by PIUS YIU舉行Launch Party，古天樂、梁詠琪、衛蘭、何嘉莉和徐濠縈等都親臨支持，星光熠熠！

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立即「回帶」想起在男士雜誌工作的那些年，有機會負責Zing、Rick Chin和Pius等業界大人物的Editorial，也是讓我大開眼界的工作階段，事隔多年，還以為大師已退下火線，但原來由三年多前開始研發護髮系列。

Pius畢業於倫敦Sassoon Academy，回流後迅速在香港娛樂圈嶄露頭角，1993年於蘭桂坊創立Orient4， 他亦曾擔任香港貿發局時裝週（HKTDC Hong Kong Fashion Week）藝術總監超過十年，並獲邀為Vidal Sassoon的創意總監，負責品牌電視廣告與髮型秀的創意統籌，合作藝人包括古天樂、周迅、彭于晏、湯唯、梁詠琪、林峯、孫燕姿、劉若英、杜鵑和林熙蕾等等，在業界已擁有逾30年經驗，被譽為亞洲頂尖的美髮造型大師。

SUNDAY by PIUS YIU另一位創辦人Dorothy Hui是前香港時尚概念選物店Liger的聯合創辦人，曾擔任綜藝節目《這！就是街舞》第三與第四季的造型總監。近年，Dorothy正式踏入髮品護理領域，並取得國際認證毛髮學專家（Certified Trichologist Practitioner）資格。

Pius表示：「無論是明星還是素人都有脫髮和髮質不佳的問題，而脫髮越來越年青化問題更使我吃驚，讓我想到30多年前洗髮水並未盛行時，舊照片中的人物和現在同年齡階段人士相比，頭髮都較濃密。」

近年很多洗髮水品牌都用較刺激皮膚的硫酸鹽，亦會加入coating和柔順劑，令頭皮留有化學殘留。Pius認為「頭皮是皮膚，頭髮是角質」，一星期至少有一次讓頭皮呼吸休養生息，使用沒有化學殘留洗髮水，所以SUNDAY產品系列以「讓頭皮呼吸」為出發點，結合天然成分與生物科技，讓毛囊回歸暢通、皮脂回歸平衡，從根本改善頭皮健康。全套6件產品包括洗髮水、護髮膜，到特別設計的專屬髮梳，讓用家可輕易進行居家簡單頭皮SPA。

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SUNDAY護髮概念的核心產品，採⽤溫和無殘留配⽅，通過嬰兒級安全測試，適⽤於細軟、易塌髪質與敏感頭⽪，模擬嬰兒泡沫質地，每週最少使用一次，確保徹底清潔同時避免化學成分殘留於⽑囊。

順道分享兩款我用過效果很好的清潔頭皮洗髮水：

天然益生元配方，溫和解決頭皮屑和皮脂分泌過多的問題，平衡頭皮微生物組，同時具抗菌和抗炎特性，有助於維持健康的頭皮環境，不阻塞毛孔，有效從源頭防治掉髮。溫和淨化配方，能為頭髮帶來清爽豐盈的感覺，有機薄荷獨特的清涼感能抑制頭皮油脂產生的異味，同時舒緩頭皮搔癢。

查詢：Beyorg

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蘊含人手收採海鹽和檸檬浸泡液，令秀髮豐盈有動感；特級初榨椰子油和含豐富蛋白質的鋸齒岩藻可令髮絲柔軟，檸檬及青檸則平撫頭髮的角質層，為秀髮增添光澤。這款洗髮露很多年前已經使用，尤其是夏天，間中用一次當深層清潔，最近在Threads又成為流量密碼，有用家分享用後頭皮清爽，控油效果理想，而且頭髮看來更蓬鬆，隨後不少用家都表示讚好，據講銷量又立即大升！

查詢：LUSH







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