BTS Jin 飛吻唇色大搜查！盤點人氣粉藍色潤唇膏，一抹變色超有感！

加入最愛專欄 收藏文章





在 Instagram 查看這則貼文 Jin of BTS（@jin）分享的貼文

Jin（BTS）日前在韓國京畿道高陽市舉街個人粉絲演唱會巡演「Run Seokjin_EP. Tour」，是次演出為全球Solo Tour的第一站。

在 Instagram 查看這則貼文 The BTS ⁷ Lookbook（@thebtslookbook）分享的貼文

在演唱會期間，Jin 一個小動作引起大家熱話：他快速跑到台側塗抹潤唇膏，即使他已經小心翼翼不讓大家看到唇膏蓋，最初有人估計是 Fresh，但冰藍色潤唇膏似乎又不是，眼利的粉絲很快便找到答案！

在 Instagram 查看這則貼文 freshian 프레시안（@freshian.official）分享的貼文

韓國 Freshian 三月推出限量 Lucky Blue Collection 的 Sensual Vegan Lip Balm-New Hope，粉藍色的潤唇膏塗上唇後變為淡粉紅色，據官網資料應該已售罄，但有不少代購帖子。

Jin 在台上塗潤唇膏會否為 Freshian 帶來一波銷售熱潮還未知，但最少引起我對這牌子的興趣，Freshian 是 LG Household & Health Care 於2022年創立的美妝品牌，專注純素（Vegan）和無動物實驗（Cruelty-free）的化妝品及護膚產品。其品牌理念是「追求感性與效能兼具的美麗」，採用天然成分，如無花果和積雪草提取物，以滿足不同膚質以及注重環境保護的消費者需求，我覺得市場定位與Innisfree 相近。

Freshian主要在韓國本地及國際電商，以及實體零售商如 OLIVE YOUNG Global 銷售，雖然是較新的品牌，但已逐漸受到關注。熱賣產品 Freshian Sensual Vegan Lip Balm 以柔和顯色、輕盈保濕和永續包裝為賣點，今次限量色號New Hope登上舞台成為「Jin飛吻唇色」，相信關注度會大大提升。

Freshian IG： https://www.instagram.com/freshian.official/

在 Instagram 查看這則貼文 Prada Beauty（@pradabeauty）分享的貼文

提起粉藍色潤唇膏，當然不能不提 PRADA Beauty 眾星加持、全球熱賣的斷貨王 Prada Balm （$380），最先推出的粉綠色的 U000 Universal，自然的微霧妝效，單塗平滑滋潤、強化屏障，也可作為唇膏打底，使妝效更持久，

在 Instagram 查看這則貼文 Prada Beauty（@pradabeauty）分享的貼文

及後推出的 Prada Blushing Care 潤唇膏 U001-Astral Pink ，是品牌首款變色藍調護唇膏（台灣的繹名很有趣- 莫測藍U001），靈感源自 Prada Re-Nylon 再生尼龍手袋的「Astral Blue」粉藍色調，採用 Micro-Blushing™ 技術，接觸到雙唇時會根據唇部pH值變色，蘊含雙歧桿菌萃取物和荷荷巴油，可撫平並強韌雙唇，提升其自然色澤，散發 Prada Les Infusions 高訂香水系列的代表性鳶尾花香調。

購買連結： https://www.prada.com/hk/hk/beauty-and-fragrances/beauty/lip-balms/c/10607HK

在 Instagram 查看這則貼文 Alix（@frenchie_alix）分享的貼文

事實上，這類根據 pH 感應變色的潤唇膏絕對是經典產物，如百年品牌 Tangee 早已推出 pH 感應潤唇膏（現在仍然有售），Givenchy早幾年推出的黑色潤唇膏也是會塗上唇後變為紅色，原理是 pH 感應染料接觸唇部的微酸環境後，產生粉紅或紅色調，當然今時今日由時尚品牌 Prada 推出，配合新科技和調香，再加上名人推薦，價值當然不可同日而語。

簡單來說，pH 感應技術是加入根據皮膚天然酸鹼值（pH 值）調整色調的成分。理論上能變成專屬於個人的獨特色調。但實際上，大多數 pH 感應潤唇膏的顏色傾向於變成冷調粉色。

在 Instagram 查看這則貼文 PAUL & JOE BEAUTE（@paulandjoe_beaute）分享的貼文

如果想入手一支變色潤唇膏，這款貓咪潤色修護唇膏可能是價格最親民的專櫃品牌，通透的粉橙色一塗上嘴唇，便與表面的水分反應變為粉紅色，柔軟、透明的妝效具有高度的耐摩擦性和持久力，配方用染料為角質層著色，非常持久。

購買連結： https://paulandjoe-beaute.hk/en/collections/lips







《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看