Skims 「面堅尼」秒速斷貨！定價高達 $488 的塑形面罩，真的可以提拉輪廓嗎？

加入最愛專欄 收藏文章

7月29日，Kim Kardashian創立的Skims宣布推出新產品Seamless Sculpt Face Wrap，賣點是採用標誌性塑形布料製成，加入膠原蛋白紗線，剪裁固定於頭頂與頸部後方，可日間或夜間配戴，為下顎提供超柔軟支撐，能強力、精準地壓縮肌膚，塑造完美輪廓，是一款日常必備的美容產品。

亞洲美妝市場很多年前已流行這類拉提型V-Line Lifting Mask，以壓力包覆下顎部位，同時滲透美容成份，而可重複使用的下顎彈力帶，概念源自為臉部手術、拉皮、下巴抽脂後使用的醫療用途壓力帶，不過，醫生強調這類工具只能提供暫時性緊緻，對長期輪廓改變效果其實非常有限。

雖然Seamless Sculpt Face Wrap是舊瓶新酒，但由IG超過600萬粉絲的Skims推出，定價高達$488港幣仍然走勢強勁，一上市立即售罄！

不過，亦有評論說這是話題女王Kim Kardashian的拿手好戲，刻意推出適合在社交媒體上帶動流量和製造爭議的產品。產品上市消息一出，「這是愚人節玩笑嗎？」「這根本就沒有科學依據。」「不要在女性的不安心理上賺取暴利。」「 睡覺的時候也要塑造你的下巴，因為即使休息，女人也不可以放鬆，這美容概念令人不安。 」更有細心的人士提出：「我想知道更多關於膠原蛋白紗線的資料，因為網站上說它只是尼龍和氨綸。」

在 Instagram 查看這則貼文 SKIMS（@skims）分享的貼文

亦有用家對這產品有正面評價，反映產品佩戴舒適、外觀時尚，如果只戴短時間（如聚會前），有助減輕水腫、令妝感較精緻，部分專業人士及消費者認為，Skims Seamless Sculpt Face Wrap可能對手術後的患者有輔助作用（如拉皮、頸部手術、下頜關節問題），但亦有人認為這款新產品與市場上售價廉宜的「V型臉帶」效果差不多，沒有驚喜。

Skims Seamless Sculpt Face Wrap真的可以瘦面塑型嗎？

美容醫生Ahmed El Muntasar／非侵入性面部和身體護理專家分享他對無縫塑形面膜的專業知識： 「膠原蛋白紗線用於醫療行業，是一種注入膠原蛋白的紡織品，可以滋潤和改善膚質。然而，尚未研製出一種產品，能讓膠原蛋白深入皮膚，真正產生顯著效果。 」戴上像面部緊身衣的Skims Seamless Sculpt Face Wrap，可以減少該區域的液體，暫時減少浮腫，並有塑形效果，然而最終，輪廓會恢復到之前的狀態，因為實際上並沒有永久地改變任何東西。此外要注意的是，持續對臉部施加壓力會影響淋巴引流，更有機會引起刺激反應。

在 Instagram 查看這則貼文 SKIMS（@skims）分享的貼文

換言之，Skims Seamless Sculpt Face Wrap效果偏向暫時性，瘦臉效果取決於浮腫改善。長期明顯改變輪廓則非常有限，多當作保養或臨時急救用途。

雖然使用塑造臉部輪廓的概念在不同文化中已經存在了幾個世紀，但有聲音認為，考慮到IG坐擁3.5 億粉絲的Kim Kardashian 影響力龐大，她的一言一行，她塑造的現代美容標準均會影響很多女性，如這種用繃帶包紮臉部的「極端行為」實在令人擔憂，這類產品恐強化負面自我形象……云云。

我認為，Skims這款產品既有話題也實實在在賺了一大筆，但說到會增加容貌焦慮或強化負面形象就似乎反應過大了，Lifting／Firming從來都是女士關注的護膚重點，相信不會因為這款產品引發更大的焦慮，說回產品本身，除了名氣大，質料舒適之外，暫時看不到有何必勝優勢，或者只會是流行一個季度的話題產品而已。







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好