容易敏感、怕痛都可嘗試的類醫美精華！塗抹式水光針，是醫美療程外的另一選擇？

AP Beauty M.D. 膠原重建緊緻雙效面霜是我少數有恆心用到空瓶的面霜，特別喜歡它的質感，整體修護和緊緻肌膚效果亦滿意。

新推出的M.D. 水光充盈三效精華$830／30ml，以奢華品牌來說訂價實在「佛心」，然而保濕精華對我的吸引力其實一般，畢竟家中的維他命B5、透明質酸精華和蘆薈精華沒有十瓶都有八瓶，最初估計這款是訂價比較親民的入門產品，或是針對乾燥天氣可添加在護膚程序的精華。

大品牌每次推出新產品都會有一系列臨床實驗結果作為參考，而這些實驗結果一定是令人滿意（不滿意又怎會推出呢？）M.D. 水光充盈三效精華當然也不例外，這精華採用深層注滲配方Triple-jection，將活性成分設計成針對每層肌膚的滲透分子尺寸，讓養分精準直送肌底。32位女性於半邊面進行一次專業水光針療程，另一邊面使用產品，再用儀器測量結果顯示，使用3天後，保濕與修復指標已超越水光針。使用4週，細紋、緊緻度與膚色改善效果等同水光針，97%使用者認同M.D. 水光充盈三效精華是專業醫美療程的完美替代方案。

然而看過這些測試結果都不及Lucas的現身說法有說服力，不介意公開年齡的韓國人表示他已是40代，皮膚狀態是足以令女生羨慕的程度，為了實證這支新產品的功效，他也參加了測試，拍下短片分享。

Lucas一邊面注射Collagen Booster（Rejuran & Juvelook），另一邊面持續早晚使用M.D. Serum。短片記錄了注射過程，看他的表情都覺得痛（！）注射後的位置有紅腫（正常反應）。

儀器測量結果： 黃點代表皮膚的水分和營養含量，注射水光針那邊面黃點比較集中在蘋果肌位置，而塗抹M.D. Serum那邊面目測黃點比較集中在面頰，蘋果肌位置的黃點密度較低，我覺得相對之下單用精華都有三、四成「功力」。

簡單來說，單用M.D. Serum已有不錯效果，若注射水光針後使用則可加強療程作用，對於怕打針或肌膚容易敏感的人士多一個選擇。

Lucas建議每日使用一泵分量，晚上則使用兩泵，隨後再使用M.D. Cream，可能氣候不同，實測後我覺得晚上用一泵已足夠，日間只塗極少量在兩頰，隨後再用防曬霜和化妝。

M.D. Serum是塗抹的水光針，M.D. Cream則可促進膠原蛋白大量再生，增強肌膚內的強韌度，強化皮膚屏障，改善皺紋和鬆弛，根據臨床測試結果，使用一瓶的效果媲美Thermage 300 shots，換言之，兩款產品一同使用，等如醫美「複合式療程」概念，最理想的效果就是肌膚又緊緻又有水光質感。

今次Seminar的講者還有高端皮膚管理診所AMRED院長 Dr. Duyoung Choi，分享韓國醫美潮流和最新科技，資訊量極高，醫美旅遊經濟果然名不虛傳，將來有機會再分享！







