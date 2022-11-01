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「其實一個禮拜見一次係咪太少？」這樣問的她顯然早有答案。

「我諗一兩次？見得太密都好煩既，哈！」屬於風向星座的我說。

到底一星期要見面幾次才合理？這從來都因人而異，沒有定案呀！

「我要投訴囉，啱啱同佢一齊嗰時見多啲，但自從疫情後就少咗，而家一星期見得一次咋！」

「少咗見唔高興啦？」

「我同佢只係星期六先見，好少囉！」她自顧自的說：「其實最好weekday dinner date，weekend再黎個full day date！但我男友唔係咁諗，佢覺得就到先見，一星期一次好夠！」

拍拖還拍拖，有些人偏愛日黐夜纏，才覺得自己戀愛ing；有人倒怕了黏人的關係，偶爾見面，各自保持私人空間，多好。

年輕時是戀愛生物，最好有時間就見，見足十多小時也不覺得膩。然而年齡漸長，生活有不同喜好和既定安排，意識到很多事不一定要男友相陪，自己做亦很自在。就算是獨個兒看書、聽音樂、煲劇或發呆都好，都是難得屬於自己的me time，不欲日見夜見，黏人癡纏的關係，可有同類人嗎？

「畀著我，我先唔想見咁多，weekend見一日都ok，另一日留返畀自己！」我笑著說。

平日下班後見面固然開心，但在拼搏的年紀，誰不是漸以工作為重，每天早於9時便回公司開波搏殺，電郵電話此起彼落，忙著忙著，手機上是一堆已讀未回的WhatsApp，下班還相約吃飯麼，好像沒多餘力氣了，能回家放空更為不錯吧！噢，不是要冷落情人，只是工作已耗盡精力，又忙又累，想著翌日還得早起上班，急急腳吃頓飯，趕回家洗澡就寢，約會的心情瞬間沒了，然後就漸向weekend lover進發！

也許我從不是黐身型女朋友，見太多易悶，距離才是美。有自己的生活重心，才不至於對彼此相處、細節，緊抓不放，關係也會更好。

所謂的相約幾次有指標性嗎？假如遇上一個時間多多，願意整天見面的對象，但和他只是東拉西扯的尋找話題，百無聊賴的說著話，這不是更為無聊？倒不如更應看重大家的關係是否穩定，要是彼此有共同話題、嗜好，平時溝通不錯，每天保持聯絡，每周一段quality time，總比數著手指，執著地算次數更為實在吧！







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