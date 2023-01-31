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「我以為你地中環人平時放工都會去LKF happy hour，Friday night去玩。」剛認識的某君說。

「無啦，一早無啦。」我和banker友人Jess相視而笑。

Jess當年是朋友圈中的「蒲精」，每個happy Friday總會在LKF或TST看到她打扮得花枝招展的身影，相比日復日、朝9晚6再OT的刻板生活，夜蒲大概是她人生最精彩的一頁吧！無論是獵艷或是被獵都好，去玩的她當然不是期待「一晚站」，她享受縱橫在不同男人之間、被人搭訕、抄牌，甚至是有下文……。好幾次在舞池中un了幾下，轉個身便失去了她的踪影，是跟剛認識的對象到酒店辦正事吧！夜夜笙歌，接連換多個男伴、腳踏好幾船、一星期schedule滿約，忙碌排著應酬不同的男人，對她來說早已是習以為常。

喜愛夜蒲的她至少維持這樣的生活3年有多，享受夜場的曖昧、新鮮的快感、激情的愉悅、胴體間的溫存與放縱的滋味，也曾經為有些男人沉船，以為碰上愛，最後還是失望兼落得一身傷……

飯局過後，小酌一杯的我們，沒有轉場至老蘭，倒是在中環海濱散步。

「個時真係瘋狂又放縱，每個禮拜都有唔同嘅男人，享受佢哋的目光同被追逐既感覺，覺得自己特別有魅力，哈！」Jess帶著緬懷的語氣。

現在的她衣著打扮轉趨斯文，告別當年低胸、貼身短裙的狂野look，倒成了一個洗盡鉛華的中女。以往愛穿高跟鞋去玩的我，這幾年只喜歡穿上舒服的平底鞋，換上簡單優雅的妝扮，怎麼看都不像是當年的那位party animal吧，嘿！

「認老啦，宜家一心工作，要升職加薪，想有段穩定既感情，兩個人開開心心就好啦。」我笑著說。

Happy Friday的夜蒲人生早與我們無關，難道這個年紀還追求不夜天的生活，貨如輪轉的男伴麼？何況又不是不知道那些地方認識的男人是有多認真，有女友、已婚，旨在就手找SP、小三的人比比皆是呀！

告別五光十色的party，少了各式各樣的追求者，回到平凡的生活，近年更是忙於工作，Friday night不時加班至晚上8時多，吃個飯回家躺在沙發上，Netflix一下，享受露台吹進來的微風，身邊有個知冷暖的人，安穩的生活和感情，才是當下最自在的人生！







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