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要是兩人對將來的看法、目標都不盡相同，一起下去就只有妥協這條路麼？

「講條件，佢係幾好，名牌大學畢業，年輕有為，我地性格亦都好夾，同佢真係幾開心。只係佢太享受自由，一早講明唔會結婚，唔會生B，唔想畀張婚書或家庭綁住，兩個人就咁一齊落去就夠。」她幽幽的說。

「結唔結婚真係要睇兩個人點諗啦。」我覺得現在不婚主義的人不少，無論是男或是女。

「開始個時我無諗咁多，覺得一齊下先，但宜家我想睇到將來，而我要既野，佢唔會畀到我。如果咁就分手又好似好可惜，難得搵到個相處到既人……要一齊就唯有compromise。」她嘆了口氣。

看著他們甚為匹配，只是一起了幾年，雙方卻對將來沒有共識。在關係起始時，他已表明自己是個不婚、不生主義者，因為原生家庭的影響，他對婚姻既不嚮往亦無期待，不願意結婚，更是不計劃有小孩。拍拖對他來說，是有個女人陪伴，分享日常，共渡假日，是最舒適、滿意的狀態。

「即係要繼續一齊，就只能係咁樣拍拖落去，但係咪你想要既野？」我輕聲的說。

雖說我也曾想過自己是個不婚不生的人，只要拍拖到老便好，這樣更自由自在呀，然而到了一個年紀，突然會有些傳統的想法，還是覺得有段婚姻、有個家庭，人生才算得上完整。

當關係步入某個階段，自是希望有所突破，能一起走到下一個里程，共同擁有更多，考慮同居、計劃結婚和更遠的將來嗎？然而他要的自由，需要她配合，捨棄對婚姻的憧憬、生兒育女的期待。她曾帶他出席朋友的婚禮，參加有小孩的聚會，讓他感受一下結婚的喜悅、家庭熱鬧的感覺，但他依然無動於衷，甚至是加倍說服她成家後的苦況。是因為結婚、有家庭、小孩，會有種無形的責任或壓力，只要不承擔，就不會有負擔？！

他的想法讓這段關係有如漫無目的地走著，無法看到下一站。那麼是該理智的盡快斷開，尋找下一個合適的人，還是只想跟他繼續下去，讓自己放棄對未來的畫面？

目標不一致的兩人，就如兩條走向不同世界的平行線，除非他願意改變自己既有的想法，從她角度多作考量，又或是她接受現實，放棄結婚的念頭，否則只是個兩難的局面，進不得，退不捨！







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